Un colegio parroquial de Villa Bosch se suma a las denuncias de contenido sexual hecho con IA

Padres y estudiantes del Instituto Pío XII “Leonardo Murialdo” en la localidad de Villa Bosch (Tres de Febrero) denunciaron que alumnos crearon imágenes íntimas de sus compañeras con Inteligencia Artificial y que la escuela no da respuestas. El caso se suma a los acontecidos la semana pasada en Lomas de Zamora y en un colegio de Ituzaingó.

De manera pública, las damnificadas expusieron que los casos iniciaron en 2024 cuando un grupo de alumnos creó con IA imágenes de las menores y luego las vendió o difundió, escenario que continúa hasta el día de hoy.

Estos episodios, según manifestaron las alumnas, fueron denunciados ante las autoridades del colegio ubicado en la calle José Hernández al 945, en Villa Bosch, pero las respuestas generaron más polémica.

De acuerdo con la información publicada por la agencia NA, a las chicas les dijeron que debían ponerse pantalón largo y que ya no usaran pollera “porque es provocativo”.

Frente a la falta de accionar, los medios de comunicación fueron convocados: “Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que editan”, expresó una de las alumnas.

Ante el conocimiento de la denuncia pública, los directivos habrían tomado la decisión de no renovarle la matrícula a varios de los involucrados.

🔴 "EDITABAN FOTOS DE ALUMNAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS VENDÍAN ENTRE COMPAÑEROS"



👉 Pilar, alumna de una escuela de Villa Bosch, denunció ante Nelson Castro (@nelsonalcastro ) que desde 2024 se registran casos de manipulación y difusión de imágenes de compañeras… pic.twitter.com/GWh4pcZOyk — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 16, 2026

Las estudiantes también señalaron que algunas de las chicas involucradas cursan segundo año y tienen entre 13 y 14 años.

Una de las adolescentes contó en diálogo con TN que los estudiantes les sacaban fotografías y luego las utilizaban para amenazarlas. “Nos hacían un montón de fotos, nos las mandaban por WhatsApp y nos decían que, si nosotras nos ayudábamos con él o esas cosas, las iba a publicar y nos iba a vender”, relató.

Las chicas también describieron el impacto que tuvo la situación en su vida escolar. “Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que van y las editan”, expresó una de ellas.

Además, cuestionaron cómo respondieron las autoridades de la institución. Según su testimonio, llevaron pruebas, pero no quisieron revisar las imágenes ni escuchar los audios que tenían. Las medidas que mencionaron fueron el cambio de curso de los estudiantes señalados y una charla con una psicóloga.

“Venir un montón de horas al colegio se siente horrible, se siente una amenaza constante. No es lindo para ninguna de nosotras, y menos para unas chicas de segundo que recién entran al secundario”, agregó una de las alumnas. Las estudiantes participaron del reclamo para visibilizar lo ocurrido y pedir respuestas.