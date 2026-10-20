Moreno: La PSA desarticuló una banda que transportaba droga en micros de larga distancia

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una presunta organización narco criminal dedicada al acopio y distribución de drogas hacia distintas provincias del país. Como resultado de nueve allanamientos realizados en el Área Metropolitana (AMBA), fueron detenidos cinco hombres y se secuestraron 208 kilos y 540 gramos de una sustancia que dio positivo para cocaína, armas de fuego, vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

La investigación permitió identificar una estructura que utilizaba micros de larga distancia para el traslado de estupefacientes y locales comerciales presuntamente vinculados con maniobras de lavado de dinero.

La causa comenzó a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en una causa anterior por narcotráfico. La información obtenida permitió identificar nuevos vínculos criminales y avanzar sobre una estructura dedicada al acopio, acondicionamiento y distribución de estupefacientes.

A través del análisis de comunicaciones, movimientos financieros y tareas de vigilancia, los investigadores establecieron que algunos integrantes de la organización estaban vinculados con comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía que, según la hipótesis investigativa, eran utilizados para encubrir operaciones económicas relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, se identificó una estructura logística que incluía domicilios utilizados como bases operativas, vehículos de alta gama y el presunto envío de drogas hacia distintas provincias mediante micros de larga distancia.

Para profundizar la investigación, la Justicia autorizó la intervención de más de 15 líneas telefónicas, la instalación de dispositivos de seguimiento GPS en vehículos investigados y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.

Estas medidas permitieron identificar nuevos integrantes, reconstruir sus movimientos y establecer vínculos entre los responsables de la distribución y los operadores logísticos.

Las tareas también permitieron detectar viajes hacia la provincia de Misiones y distintos países de la región. Mediante el análisis de registros migratorios, redes sociales y seguimientos, los efectivos identificaron a conductores y otros integrantes presuntamente vinculados con la logística de la organización.

Con las pruebas reunidas, el 6 de octubre los efectivos de la PSA realizaron nueve allanamientos en distintos domicilios del AMBA. El principal hallazgo se produjo en una vivienda de Moreno, donde encontraron un cargamento de cocaína distribuido en cajas, mochilas y un bolso.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos cinco hombres y se secuestraron 208 kilos y 540 gramos de una sustancia que dio positivo para cocaína, además de armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, documentación de interés para la causa, 175.200 dólares y 850.700 pesos.

De esta manera, el trabajo investigativo de la PSA permitió avanzar desde una pista obtenida en una causa anterior por narcotráfico hasta la identificación y desarticulación de una nueva estructura criminal, con la detención de cinco de sus presuntos integrantes y el secuestro de más de 208 kilos de cocaína.

Los detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro, cuya titular es la jueza Sandra Arroyo Salgado y que se encontraba interinamente a cargo del juez Lino Mirabelli, con intervención de la Secretaría N.º 1, a cargo de Melanie Bauer.