Cámaras de colectivos amenazan con reducir el servicio nocturno si no hay un aumento de subsidios

Las empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) emitieron un severo alerta sobre la inminencia de un recorte de frecuencias en las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, argumentando que los subsidios estatales actuales y el cuadro tarifario vigente resultan insuficientes para sostener los costos de funcionamiento de la actividad.

A través de un pronunciamiento conjunto firmado por la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTBPA) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de General Sarmiento (CEUTUPBA), el sector advirtió que las primeras restricciones operativas se implementarán de manera progresiva y escalonada en los servicios nocturnos a partir de este lunes 19 de octubre.

El núcleo del conflicto económico radica en la brecha entre el valor del pasaje y los costos reales del servicio. Las entidades señalaron que el boleto mínimo para las líneas nacionales se encuentra congelado en $742,81 desde mayo pasado, una cifra que contrasta con la tarifa real sin subsidios que las cámaras estiman en $2494,13 por pasaje, lo que representa un desfasaje del 70,2%.

Atención. Cámaras empresarias del transporte de pasajeros del AMBA se declaran en emergencia y no descartan restringir servicios.

Consecuencias de lo que adelantó esta semana @nicogallaok : Gobierno no tiene previsto autorizar subas de tarifas en colectivos. https://t.co/h40cMcjAFE pic.twitter.com/5G0iUxCkbK — Hernán Mundo (@HernanMundo) October 16, 2026

Asimismo, los empresarios denunciaron un acumulado de 40.000 millones de pesos en pérdidas entre junio y octubre debido a errores en la proyección de la recaudación por parte del Estado, una diferencia financiera que aún no fue compensada por las autoridades nacionales.

A la distorsión del esquema tarifario se suma la falta de actualización en el reconocimiento de los costos operativos diarios, que abarcan desde los gastos para la renovación de las unidades hasta los insumos de mantenimiento cotidiano y las exigencias de las paritarias del sector de cara al pago del aguinaldo en diciembre. Pese a las reuniones entabladas con la Secretaría de Transporte de la Nación, las cámaras empresarias indicaron que no se alcanzaron acuerdos ni mecanismos de compensación, por lo que las firmas racionarán sus recursos para evitar una parálisis total del sistema.

El plan de contingencia afectará el recorrido de 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el conurbano bonaerense, entre las que se encuentran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

🚌⛽️🔎🚍 INDICE BONDI septiembre 2026.



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