El sindicato de Comercio inauguró el salón de usos múltiples del Instituto San Luis de Pontevedra

Frente a un gobierno que no se involucra en la educación y maltratan a los educadores y son agresivos, nosotros seguimos construyendo con hechos la realidad», alegó el secretario General del Sindicato de Comercio de la Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, al dejar inaugurado el Salón de Usos Múltiples en el Instituto «San Luis» ubicado en Pontevedra.

El acto de apertura fue el sábado por la mañana, donde el Decano de la Escuela Superior de Economía y Negocios de la Universidad de Morón, Domingo Mazza, junto a Paola Gómez, secretaria de Cultura y Capacitación del SEOCA, cortaron la cinta inaugural.

«El prestigio se construye con hechos, y claramente ese prestigio lo tienen los institutos San Luis y San Agustín que involucran a la secretaría de Cultura y Educación de nuestro sindicato», sostuvo el conductor de los mercantiles.

«Era un sueño largamente postergado y hoy pudimos cortar la cinta con la convicción de que estamos haciendo las cosas bien, porque si se quiere, se puede, a pesar de los terribles recortes que sufre la educación, y los bajos salarios. A pesar de eso, hacemos política, hacemos sindicalismo y peleamos por los derechos de los trabajadores porque lo único que no vamos a hacer nunca es bajar los brazos», expresó con vehemencia.

Por su parte, Paola Gómez, sostuvo que este espacio «era muy esperado por su comodidad y amplitud porque es un aporte más que hacemos a la educación, a través de la gestión de Ledesma que siempre pone en palabras que la educación es un derecho».

«Nosotros también entendemos que la educación hace hombres y mujeres del mañana, y aún ante esta situación difícil que está atravesando el país,desde la conducción del SEOCA y su comisión directiva, tiene la decisión de seguir invirtiendo en la educación para estar mejor «, indicó.

«Este salón de usos múltiples nos va a traer alegrías, encuentros, sueños y para que estas familias que hacen que sus hijos puedan venir a la escuela, puedan encontrar un espacio cálido», finalizó.

Por su parte, el Dr. Mazza felicitó a los referentes del gremio porque «son verdaderos mentores y mecenas en tomar la decisión para que la educación sea privilegiada en la Argentina».

«Están todos los detalles como si hubiesen recepcionado una historia de 200 años para perfeccionarlo en este lugar», dijo el catedrático.

El S.U.M funcionará como espacio para desarrollar muchos proyectos, para que el nivel inicial, primario, secundario y terciario, puedan encontrar un lugar de acogimiento y de encuentro. El salón cuenta con una pantalla de última generación, una capacidad para 120 personas, y en la planta alta está situada la oficina y la sala de reuniones.