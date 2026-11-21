Deportivo Morón empató sin goles en Santa Fe, ante Colón, y quedó bien parado para el partido de vuelta por los cuartos de Final de Reducido de la Primera Nacional, que se jugará el próximo viernes 27 a las 21hs. en el Nuevo Urbano.

De entrada, el conjunto santafesino intentó imponer condiciones, pero el Gallo se paró de contra y tuvo la primera gran ocasión a los ‘5 del PT con un cabezazo de Fagúndez, que rechazó el arquero Giménez.

A los ’25, Gonzalo Berterame entró por el segundo palo y se perdió la apertura, ante un Sabalero que quedaba mal parado.

Aún así, a los 32′, el local tuvo la más clara con un remate de Lago, que Mariano Bíttolo la despejó sobre la línea cuando parecía el primero.

De ahí en más, la iniciativa siguió siendo del Sabalero pero sin claridad. También porque al arbitraje le faltaron un par de tarjetas, por faltas groseras de un desesperado local. El Gallo salió airoso de su visita y, por una mejor posición en la tabla, le alcanzará con no perder en el NFU para pasar a semis del Reducido, igualando la campaña 2025.

"Cuarto árbitro"



Porque está de adorno en el partido entre Colón y Morón. El clima está muy caliente. pic.twitter.com/z5JaSN6W2c — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 21, 2026