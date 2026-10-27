PBA: Las seccionales de izquierda convocaron a otro paro docente por 48 horas y con movilización

Las seccionales de SUTEBA Multicolor, opositoras a la conducción provincial del sindicato, anunciaron 48 horas de lucha para el martes 27 y miércoles 28 de octubre, con paros y jornadas de protesta en distintos distritos, en rechazo al acuerdo salarial del 6% que el gobierno de Axel Kicillof alcanzó con la mayoría de las organizaciones gremiales.

La convocatoria contempla dos días de paro en La Matanza y Tigre, mientras que en Bahía Blanca habrá jornadas de protesta en ambas fechas. En Marcos Paz la medida combinará una huelga el martes 27 con movilizaciones el miércoles.

El cronograma se suma a las medidas de fuerza tomadas entre miércoles y jueves y prolonga las diferencias dentro del sindicalismo docente. Por otra parte, todavía quedan 24 horas del paro anunciado hace una semana atrás por la FEB.

La principal exigencia es establecer un salario de $1.700.000 para el cargo testigo de preceptor, con equiparación de módulos y horas cátedra. Bajo la consigna de que ningún docente quede por debajo de las necesidades básicas de su hogar, la Multicolor reclama una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.



Las protestas se desarrollan después de que cuatro de los cinco sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptaran el aumento ofrecido por la Provincia. La propuesta contempla un 3% en octubre y otro 3 en noviembre, ambos calculados sobre salarios de septiembre, con una nueva instancia de negociación prevista para diciembre.

¿Por qué paramos docentes en PBA?

Preceptora $827,151

Maestra de Inicial $1 millón con antuguedad

2 cargos para apenas sobrevivir

Ser preceptora implica tomar asistencia, asistir a docentes, estudiantes y familias, tareas de continuidad pedagógica. Veamos maestra de inicial (👇🏽) pic.twitter.com/equePsq3pZ — Jorgelina Esteche (@EstecheJor) October 21, 2026

En La Plata docentes y residentes de la provincia de https://t.co/6CD1N3xW37 en lucha por salario y presupuesto para salud y educación de calidad, con las mujeres al frente!

Basta que las y los trabajadores seamos variable de ajuste! Que Kicillof toque a los grandes empresarios pic.twitter.com/BUDrDm2Njv — Jorgelina Esteche (@EstecheJor) October 22, 2026

El acuerdo fue respaldado por SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió rechazarlo después de consultar a sus afiliados y realizar un Congreso Extraordinario.

La FEB aprobó 48 horas de paro, de las cuales cumplió la primera jornada el jueves pasado. La segunda quedó pendiente de definición por parte de su Consejo Directivo. Su presidenta, Liliana Olivera, sostuvo que la oferta no alcanza para recuperar el poder adquisitivo y resumió el planteo con una definición: «Empatarle a la inflación es perder».

La semana pasada también hubo medidas de fuerza impulsadas por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), que conduce Claudio Vigne.

El gobierno bonaerense defendió el acuerdo alcanzado en un escenario de restricciones presupuestarias. El ministro de Economía, Pablo López, destacó el esfuerzo financiero provincial y la búsqueda de consensos para mejorar los ingresos de docentes y trabajadores estatales, mientras los sectores que rechazaron la oferta exigen una recomposición mayor.

La próxima instancia paritaria está prevista para diciembre. Sin embargo, las organizaciones que mantienen el conflicto pretenden que el Gobierno reabra antes la discusión salarial y avance con respuestas sobre las condiciones de trabajo. Libros economía. El nuevo cronograma se anunció después de las movilizaciones realizadas el jueves 22 en La Plata, cuando docentes de SUTEBA Multicolor, integrantes de AMPBA, residentes y becarios de la salud confluyeron frente a la Gobernación para reclamar salarios, mayor presupuesto y estabilidad laboral.