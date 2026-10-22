FEB: «La altísima adhesión al paro demuestra la disconformidad de los docentes con la propuesta»

Docentes enrolados en la FEB y de la línea Multicolor del Suteba, junto con residentes de los hospitales públicos bonaerenses marcharon este jueves a la Gobernación, en La Plata, en rechazo a la última paritaria salarial de 6% en dos tramos.

La presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses, Liliana Olivera, aseguró que «la medida de fuerza de hoy tiene una altísima adhesión y refleja la disconformidad que existe entre los docentes con una propuesta que no alcanza para recomponer los salarios y que fue rechazada de forma unánime por el último Congreso (del martes pasado».

«El paro (de 48 horas) no es una decisión de los dirigentes, sino la verdadera voluntad de las bases, de cada docente que sabe que su salario no es suficiente y necesita de manera urgente una verdadera recomposición», indicó hoy Olivera.

«No podemos desconocer que el último aumento salarial del sector fue en agosto de este año», recordó la titular del gremio. Y agregó que «hoy no alcanza con igualar los números de la inflación porque el bolsillo de los docentes viene sufriendo un deterioro constante. Empatarle a la inflación es perder».

En La Plata docentes y residentes de la provincia de https://t.co/6CD1N3xW37 en lucha por salario y presupuesto para salud y educación de calidad, con las mujeres al frente!

Basta que las y los trabajadores seamos variable de ajuste! Que Kicillof toque a los grandes empresarios pic.twitter.com/BUDrDm2Njv — Jorgelina Esteche (@EstecheJor) October 22, 2026

Finalmente, sostuvo que “más allá de los esfuerzos y la predisposición, los educadores tienen el legítimo derecho a manifestar su disconformidad y así lo ha hecho saber nuestro Congreso luego de realizar consultas y asambleas en cada distrito. Es la voz de los docentes y hay que respetarla”.

En tanto, la movilización había sido planteada el lunes por las seccionales de Suteba conducida por la izquierda, junto con la Asociación de Maestros de la Provincia, como así también médicos residentes y becarios respaldados por FESPROSA. También acompañaron la marcha los diputados bonaerenses del FIT Christian Castillo y Mónica Schlotthauer.

«Los salarios de los trabajadores siguen perdiendo frente a la inflación y el aumento de los servicios. Lo que ocurre a nivel nacional, pasa en el sector público de la provincia de Buenos Aires. Más allá de los discursos, el gobernador Kicillof también ajusta», cuestionó Castillo.

Por su parte, ATE, SAPOD, SUTEBA, AMET y UdocBA aceptaron la paritaria, justo antes del acto del 17 de Octubre, que varios dirigentes de esos gremios compartieron con el gobernador, Kicillof, en La Matanza el sábado último.