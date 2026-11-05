General Rodríguez: Detuvieron al DJ de L-Gante, acusado de venta de drogas sintéticas y cocaína

Un joven de 21 años, identificado como el DJ de L-Gante, fue detenido este miércoles en General Rodríguez, acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en esa zona oeste del GBA.

La investigación, que incluyó varios allanamientos, derivó en el arresto de Tiziano Grandan Laihacar, alias ‘Tisi’, de estrecho vínculo con el cantante de cumbia. Además, fueron detenidos otros tres sujetos, mientras que otro logró escaparse.

Asimismo, durante los operativos se secuestraron 860 gramos de Tusi (cocaína rosa), por un valor estimado en casi $26 millones, y un arma de fuego, además de otros elementos de interés para la causa.

Los integrantes de la banda trabajaban bajo la modalidad de delivery y ofrecían las sustancias en boliches, quintas y barrios cerrados del corredor oeste, según señalaron las autoridades policiales.