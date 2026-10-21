Cuatro detenidos: Cayó una banda acusada cometer «robos piraña» en colectivos del AMBA

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina completó el desbaratamiento de una organización que se dedicaba a cometer robos en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La intervención, desarrollada por personal del Departamento Investigaciones Especiales, surgió como resultado de una serie de allanamientos ejecutados en mayo del corriente año, cuando los propios agentes federales detuvieron a tres personas (dos mujeres y un hombre) acusadas de integrar la citada red delictiva.

Cabe destacar que la correspondiente causa judicial se había iniciado tras un hecho ocurrido en el interior de una unidad de la línea 108, a la altura de Plaza Italia, donde la reconocida periodista Lourdes Marchese sufrió la sustracción de su teléfono celular por parte de esta gavilla.

A partir de la realización de pericias sobre los dispositivos telefónicos que oportunamente fueron incautados durante dichos procedimientos, sumadas a la elaboración de diversos análisis informativos y tareas de campo, se estableció la vinculación y participación de otras dos mujeres en la comisión de los referidos ilícitos.

Producto de las labores investigativas, además, se hallaron nuevos elementos probatorios que incriminaban a las dos mujeres que habían sido aprehendidas en los mencionados operativos y que, por resolución de las autoridades judiciales competentes, recuperaron luego su libertad.

Según los datos recabados por los uniformados de la PFA, estas dos últimas poseerían directa relación con diferentes robos suscitados en otros colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); concretados bajo la misma modalidad conocida como “Piraña”.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 a cargo de la Dra. Nancy Rodríguez y con intervención de la Secretaría N°152 del Dr. Federico Laderach, autorizó la detención de las cuatro sospechosas.

Por lo tanto, los servidores públicos llevaron adelante cuatro allanamientos en las localidades de San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, materializando la captura de las encartadas. En poder de las mismas, se decomisaron dos celulares.

Las detenidas, tres de ellas argentinas y la restante de nacionalidad peruana, todas mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de “Robo en poblado y en banda”.

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos delictivos ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, CABA. También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar.