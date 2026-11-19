Una pareja que ocupaba los cargos de directora y de sereno de un jardín de infantes comunitario de Villa Trujui fueron demorados en la noche del martes acusados de posesión de armas, efectuar tiros al aire y usar el predio de desarmadero.

El hallazgo sucedió cerca de las 21:30 del martes pasado en el jardín comunitario “Mi Ilusión”, ubicado sobre la calle Barker, entre Pasaje Yésica y Jozquín V. González, del barrio Santa Paula del partido de Moreno. Unos minutos antes de que llegara la Policía, la pareja de la directora de la institución comenzó a disparar un arma en las instalaciones de la institución, presuntamente para celebrar la victoria de la selección argentina de fútbol ante Costa Rica

Cuando los uniformados ingresaron a la institución junto con vecinos, encontraron dentro del armario de una de las aulas una pistola calibre 22 y, en otro sector, una escopeta. Cuando los oficiales intentaron reducir a Luis Vargas (41), el sereno sacó una cuchilla y arremetió contra el personal policial. Finalmente fue trasladarlo a la comisaría 2ª de Moreno.

🚨 SERENO DE UN JARDÍN DETENIDO POR EFECTUAR DISPAROS Y TENER UN DESARMADERO

– Los propios padres de los nenes son los que hicieron la denuncia y llamaron al 911.

– Así recuperaron el lugar.

– Fue en Moreno. pic.twitter.com/AOOPcBZVci — Vía Szeta (@mauroszeta) November 19, 2026

En la Seccional de Trujui se confirmó que el arma hallada sido robada hace 41 años en Lanús. En el caso de la directora, Nancy Lamas, apenas se le tomó una declaración. La causa quedó a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, de la UFI N°3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, quien dispuso que Vargas quede detenido por los delitos de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional, abuso de arma y atentado contra la autoridad”.

Según informaron los padres ésta mañana, al jardín asisten entre 40 y 50 chicos de entre 3 y 6 años de edad. Ariel, quien se presento como vecino e hijo de la fundadora del Jardin, aseguró que Lamas habría falsificado la firma de su padre para obtener un poder y hacerse cargo del lugar.

Contó que ese proceso comenzó hace unos 12 años. También señaló que la institución, antes una ONG sin fines de lucro, pasó a ser privada y que las familias pagan una cuota diaria de 20.000 pesos, según lo que les contaron las madres.

Ariel pidió que la directora deje el establecimiento y que el predio se destine a un espacio comunitario o educativo con responsables nuevos. Se sospecha que, por las noches, el establecimiento funcionaba como búnker y desarmadero.

🚨 TIROS. ARMAS Y DROGAS EN UN JARDÍN EN VILLA TRUJUI



👉 Detuvieron al sereno de un jardín tras disparos al aire; madres denunciaron el hallazgo de armas y municiones. #A24 #Moreno #VillaTrujuy pic.twitter.com/8VtGtytw3N — A24.com (@A24COM) November 19, 2026