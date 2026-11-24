El Concejo Deliberante de Morón empezó a estudiar ésta semana los proyectos que el Departamento Ejecutivo le envió para el Presupuesto del 2027, que si bien no crece nada respecto del ejecutado del ejercicio vigente, estima una suba del 27.5% (escalonada entre enero y mayo en la TSG) en las tasas para los primeros cinco meses del año próximo.

El Cálculo de Recursos y Gastos confeccionado por la secretaría de Hacienda fue estimado en $343.845 millones y monedas, de acuerdo al proyecto enviado al HCD. Esto representa un aumento del 23%, comparado con el Presupuesto 2026 (que fue modificado en septiembre), pero está un 0.7% abajo respecto del gasto proyectado por RAFAM.

El Presupuesto modificado para éste año es de $280.000 millones. Sin embargo, según datos oficiales, el devengado de enero a junio fue de $173.000 millones (61.7% del Presupuesto). El ejecutado anual llegaría a los $350 mil millones.

Para llegar a ese número, el Ejecutivo volvió a pedir una suba en los tributos municipales, pese a la facultad delegada que le permite indexarlo al aumento de costos y la inflación. La nueva reforma Fiscal pretende una «adecuación tributaria general del 27%, el que se hará de manera escalonada, previéndose un aumento del 15% en enero, 5% en marzo, 5% en mayo y 5% en julio para la Tasa por Servicios Generales, y para el resto de las tasas un 15.5% en enero, un 5% de aumento en marzo y un 5% en mayo». En un comunicado del HCD, se justificó que el ajuste en la TSG del primer mes del 2027 pesaría sobre las zonas de clase media y alta, sin afectar a las de menores recursos.

HCD #Moron El Ejecutivo envió el Presupuesto 2027, estimado en casi $344.000 millones (23% más que el Presupuesto vigente; no mejoraría el Ejecutado 2026)

La Fiscal prevé un aumento de gral tasas de 27%. TSG: 15% en enero, 5 para marzo y mayo (+clausula IPC). Mantiene tasa Covid pic.twitter.com/WtjLtqSHsz — Darío Albano (@albanodl) November 20, 2026

El proyecto de ordenanza Fiscal también autoriza a la «ampliación de Base Imponible: altas de oficio, cruzamiento de datos de nuevos desarrollos inmobiliarios y fiscalizaciones de declaraciones juradas para garantizar la equidad tributaria». Del mismo modo prevé un Plan de Regularización con mejores descuentos para poner al día las cuentas municipales.

A pesar de las críticas de la oposición y de una denuncia penal, el proyecto Fiscal mantiene la «Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica», también conocida como «Tasa Covid», creada en el 2020 en plena pandemia y la cuarentena. A octubre, se registraban 225 contribuyentes activos, con una tasa de cumplimiento del 63% en el 2026. «Se espera una recaudación de $5.680.147.423», sostiene el Ejecutivo. La mayoría de los bloques la quiere derogar.

El primer round en el recinto tendrá lugar el jueves 26, cuando se trate la ordenanza «preparatoria» que autoriza a la convocatoria a la Asamblea de Mayores Contribuyentes. El oficialismo viene golpeado después de la protesta de comerciantes del área central, que no vieron con buenos ojos el cierre de calles, por la obra de asfalto sobre 25 de mayo.

El intendente, Lucas Ghi, tuvo que reunirse con los autoconvocados el viernes último y salir a explicar que, en realidad, el problema pasa por la economía. «La tasa de cobrabilidad del municipio cayó 20% interanual. Qué me dicen los comerciantes? Que aún vendiendo no tienen ganancia por el incremento de costos. El margen de diferencia que históricamente tuvieron hoy está mucho más acotado», sostuvo en radio La Red, ajena a la agenda local.

#Hoy A pesar de las promesas de eximirlos del pago de tasas, comerciantes de #Morón centro se manifestaron en la Municipalidad contra la obra de asfalto que cerró el tránsito en calles del área central (habiendo zonas en mucho peor estado) en vísperas de las fiestas de fin de año https://t.co/tajxSOPkAY pic.twitter.com/YWo5QpLYIi — Darío Albano (@albanodl) November 19, 2026

🗣️ Lucas Ghi, Intendente de Morón, con @MarianaContar en #EmpezandoElDía: "Los comerciantes aún vendiendo no tienen ganancia por el incremento de costos. El margen de diferencia que históricamente tuvieron hoy está mucho más acotado" pic.twitter.com/OmUtdMy4kS — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) November 22, 2026