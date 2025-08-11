1 a 1 ante Alem: Ituzaingó perdió dos puntos en Gral. Rodríguez, pero sigue firme arriba

Leandro N. Alem e Ituzaingó igualaron 1 a 1 este domingo en General Rodríguez, por la fecha 21 del grupo A de la Primera C. Esta vez el que festejó sobre el final fue el local, aunque el resultado no puso en riesgo el liderazgo de la visita.

El volante Rodrigo Soria abrió el marcador para Ituzaingó en el minuto 16 de la primera mitad, con un hermoso tiro libre de izquierda; mientras que Lucas Uñate niveló el resultado al anotar en el minuto 42 de la segunda mitad.

Con éste resultado, el Verde sumó 38 puntos, a tres del escolta Central Córdoba de Rosario, que todavía debe la fecha libre.

En la próxima fecha Alem visitará a Berazategui. Por el lado de Ituzaingó jugará en el Carlos Sacaan frente a Cambaceres.