Primera Nacional: Morón derrotó 2-1 a Estudiantes (RC) para seguir prendido en la zona campeonato

Con dos goles de su 9, Deportivo Morón volvió este sábado a la senda del triunfo. Fue 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto, en el NFU y por la fecha 26° de la Primera Nacional.

El Gallo, que cumplió la primera de las tres fechas sin la populares ni venta de entradas (solo socios) por la sanción de la APREVIDE por los incidentes ante Chacarita, se puso en ventaja rápidamente gracias a un lindo cabezazo de Ivo Constantino, quien a los 7′ conectó un gran centro enviado desde la izquierda. El delantero la cruzó al segundo palo.

El mismo Constantino volvió a marcar a los 76′, pero de penal, tras ser derribado en el área cuando picaba a buscar un pase. Esa jugada parecía sentenciar la historia, pero tres minutos más tarde Javier Ferreira (RC) definió solo ante la salida de Salvá para poner un poco de suspenso.

Con este resultado, el Gallo suma 43 unidades, a un partido de la cima. Si bien restan varios encuentros Morón debe la fecha ante Gimnasia de Mendoza, uno de los punteros, en casa.

En la próxima fecha, Deportivo Morón se medirá con CA Talleres Remedios de Escalada, que va camino derecho al descenso, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tendrá como rival a Estudiantes Caseros.

(foto: Promiedos)