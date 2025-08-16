17 de agosto: Morón celebra el Día de la Niñez con un festival y descuentos en comercios locales

El Municipio de Morón prepara una amplia agenda de actividades gratuitas para celebrar el Día de la Niñez. El evento central será el domingo 17 de agosto, desde las 15hs, en Plaza San Martín, con música en vivo a cargo de Canticuénticos y la Agrupación Sinfónica Municipal, la banda «KabradePata» y un espectáculo de «Calambre Mágico».

Además, durante agosto, plazas, espacios culturales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ofrecerán propuestas para las infancias. Se destaca la jornada en Plaza Seré (Figueroa Alcorta y Revoredo), el viernes 15 de agosto, de 14 a 17 hs, con inflables, shows musicales, malabaristas, maquilladoras y payasos. También, el martes 26 de agosto, de 11 a 14 hs, en el Centro de Salud Presidente Ibáñez (Avellaneda 2647, Morón Sur), se realizarán juegos con pelotas, dibujos para pintar, pista de autos, rompecabezas, búsqueda del tesoro y otras actividades recreativas.

Por otra parte, hasta el domingo 17 de agosto, habrá descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios en jugueterías, librerías, regalerías, indumentaria infantil, calzado y más:

Morón

Peluquería Chuik (Uruguay 287) – 10% en cortes mencionando la promo – Peluquería.

El Mundo de los Bajitos (Patagones 978) – 10% en efectivo – Pañalera.

Sanher (Eva Perón 2999) – 10% en efectivo – Librería.

El Gigante Bazar (Eva Perón 2982) – 10% en efectivo – Regalería.

Siete Colores (Buen Viaje 896) – 20% en efectivo y 10% con otros medios de pago – Librería.

El Rincón de los Frikis (Buen Viaje 856) – 3 cuotas sin interés desde $60.000 – Regalería.

Librería Copiarte (Belgrano 374) – 15% en efectivo en productos seleccionados – Librería.

Bazar Abruzo (Av. Rivadavia 17640) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Regalería.

Rudaz 1999 (Almte. Brown 871 Local 7) – 20% en efectivo o transferencia – Indumentaria.

Morón Shop (Almte. Brown 828 Local 16) – 10% en efectivo – Indumentaria y Accesorios.

Coccolino (Almte. Brown 715) – 20% en productos seleccionados – Indumentaria.

Oeste Comic (Almte. Brown 677) – 3 cuotas sin interés desde $60.000 – Regaleríam

Sanher (Alessandri 499) – 10% en efectivo – Librería.

Librería Marinel (Agüero 784) – 10% en efectivo y transferencia – Libreríam

Cristal (9 de Julio 157) – 15% en relojes infantiles – Indumentaria.

Patapúfete (25 de Mayo 290) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Calzados.

Rudaz 1999 (25 de Mayo 251 Local 18) – 20% en efectivo o transferencia – Indumentaria.

Litle Panda (25 de Mayo 160) – Descuentos en productos seleccionados – Indumentaria.

MB (25 de Mayo 136 Local 22, Galería Ciudad) – 20% en efectivo o transferencia y 3 cuotas sin interés – Accesorios de Celularm

Mi Marianito (25 de Mayo 136, Galería Local 19) – 15% en efectivo y transferencia – Indumentaria.

Owoko (25 de Mayo 244) – Hasta 70% de descuento – Indumentaria.

Dos Padres (Almte. Brown 975) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.

Mr. Tasty (Belgrano 19) – 20% en combos (excepto otras promociones) – Gastronómico.

Piccolo (Belgrano 218) – Descuentos en ropa para bebés y niños – Indumentaria.

La Sillita de Oro (25 de Mayo 251) – Promociones similares – Indumentaria.

Cúspide (San Martín 125) – 10% en efectivo y 3-6 cuotas sin interés – Librería.

Satori (25 de Mayo 362) – 20% en libros infantiles – Librería.

Carrousel (Av. Rivadavia 18136) – Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés – Juguetería.

Castelar

Ñam Ñam (Arias 2387) – 10% en efectivo y cuotas sin interés – Juguetería Didáctica.

Peperina (Arias 2481) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Calzado Infantil.

La Cueva (Arias 2354) – 10% en efectivo – Librería.

Petra (Arias 2432) – 45% en la segunda unidad (excepto jeans y accesorios) – Indumentaria.

Indumentaria Luz (William Morris 3705) – 10% en efectivo – Indumentaria.

Arte Poo (William Morris 3448) – 10% en efectivo – Regalería.

Dos Padres (Arias 2474) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.

Freak Shop (Arias 2384) – 20% en efectivo – Regalería.

Chirres y Chirimbolos (Martín Irigoyen 436) – 10% en efectivo desde $40.000 y cuotas sin interés – Juguetería.

Good For You (Arias 2389 local 22) – 10% en efectivo – Indumentaria.

Haedo

Lip (Perito Moreno 66) – 10% en efectivo – Librería / Cotillón.

Bookin (Perito Moreno 6) – 10% en efectivo, 3 y 6 cuotas sin interés – Librería.

Tienda Pepipe (Murias 305) – 10% en efectivo – Juguetería Didáctica.

Grow Socks (Marcos Sastre 16-18) – 10% en efectivo – Indumentaria.

Dos Padres (José Murias 305) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.

Andalasia (José Murias 319 Local 3) – 20% en efectivo o transferencia – Regalería.

Librería Fasola (Fasola 839) – 10% en efectivo en artículos de regalería – Librería.

Filipa (Fasola 695) – 15% en efectivo en juguetes – Juguetería.

Pañalera AYD (Av. Rivadavia 16163) – 10% en pañales e indumentaria – Pañalera.

Cancheritos Kids (Av. Rivadavia 16204, Galería Rex Local 6) – 10% en efectivo y 30% en camperas – Indumentaria.

El Palomar

Palola Tienda de Bebés (Rosales 1406) – 15% en efectivo – Indumentaria.