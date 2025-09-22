2 a 1: Ituzaingó se recuperó de un mal arranque y se quedó con la primera final ante Camioneros

Ituzaingó levantó un partido que venía muy cuesta arriba para quedarse con la primera final de la Primera C, en el Carlos Sacaan. Camioneros, el equipo con más puntos de la temporada regular (por eso define de local), se había puesto en ventaja cuando jugaban 11 contra 10, pero el Verde lo empató antes del entretiempo y se lo llevó sobre el final.

Iban apenas ’13 cuando dueño de casa sufrió la expulsión de Mauro Aguirre por un cabezazo a Ignacio Huguenet. La visita aprovechó y sacó ventaja a los ’31 del PT con un gran remate de Lucas Pérez Godoy después de varios rebotes.

Pero el León reaccionó rápido a pesar de estar en inferioridad numérica bajo un temporal. Tres minutos después, consiguió el empate a través de una pirueta de Agustín Faillace, que la clavó en el ángulo tras la mala salida del arquero Horacio Ramírez en un córner desde la derecha.

El conjunto dirigido por Matías De Cicco aguantó el empate con diez hombres los primeros minutos del ST, pero fiel a su costumbre, se reservó un última estocada, cuando Camioneros también sufría la expulsión de Lucas Pérez Godoy

Horario Ramírez volvió a equivocarse en el final y dio un largo rebote en una cancha mojada. La pelota se le escurrió de las manos y le permitió a Franco Luppino rematar al arco para anotar el agónico 2-1 para el delirio del local.

Ituzaingó se quedó con la primera final por un pasaje a la B Metro. El sábado 27 jugarán la revancha en casa de Camioneros.