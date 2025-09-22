Un avión sobrevoló La Matanza a baja altura y aterrizó de emergencia en el Aeropuerto de Ezeiza

Un avión de Ethiopian Airlines, que viajaba de San Pablo a Buenos Aires se declaró en emergencia por «mínimo de combustible» y sobrevoló varias localidades de La Matanza a solo 215 metros de altura, hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La situación, que activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Ocurrió el pasado sábado en la noche cuando el vuelo ET506 se acercaba a su destino. El Boeing 777-260 (LR) que despegó del Aeropuerto de San Pablo-Guarulhos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 20:59 horas, con una demora de 30 minutos, según informó la aerolínea.

El mismo avión operó posteriormente el vuelo de regreso a Adís Abeba, capital de Etiopía.

Según datos de Flight Radar 24, el avión sobrevoló a muy baja altura varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, Las Flores y Lobos. El punto más cercano al suelo ocurrió en La Matanza, donde la aeronave descendió hasta 213,36 metros de altura.

Ante la emergencia, los equipos de salvamento y control terrestre se desplegaron de inmediato para garantizar la seguridad de la operación. Afortunadamente, el aterrizaje se concretó sin mayores dificultades, y tanto los pasajeros como la tripulación y las operaciones del aeropuerto estuvieron a salvo en todo momento.