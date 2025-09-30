Bajo el lema «Madre, danos amor para caminar con esperanza» llega la 51° Peregrinación a Luján

Éste sábado 4 de octubre se realizará la 51° Peregrinación Juvenil a la Basílica de Luján, que ya presentó el organigrama de las misas para los viajeros y fieles. La columna arrancará desde el santuario de San Cayetano de Liniers.

Se trata de una peregrinación que reúne a miles de fieles católicos que caminan desde distintos puntos hacia la Basílica de Luján para agradecer y pedir bendiciones a la Virgen de Luján. Este año será la edición 51° y su lema es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, tal como se confirmó en las redes sociales oficiales del evento.

La caminata más tradicional consiste en 60 kilómetros que conducen desde el santuario de San Cayetano de Liniers ―ubicado en Cuzco 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)― hasta la Basílica de Luján. La peregrinación comenzará a las 10 desde el santuario porteño. Es una actividad abierta y gratuita, por lo que no es necesario realizar ninguna inscripción para poder caminar, pero se puede asistir junto a la parroquia que se tenga más cerca.

En ese trayecto, la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján será transportada en el marco de la 51° peregrinación juvenil a Luján, como se conoce oficialmente a este acto de fe y devoción. Debido a la exigencia física de la caminata, se suelen preparar en el camino diferentes puestos, tanto sanitarios como de apoyo, para asistir a los peregrinos en forma totalmente gratuita.

✨ “En la vida, nada es gratis. Todo se paga. Solo hay una cosa gratis: el amor de Jesús.”

Esas fueron las palabras de nuestro querido Papa Francisco que hoy nos resuena una vez más.

@santuariodelujan@arzbaires

@sanca_liniers

•#PereLujan2025#LujánLaCasaDeTodoTodosTodos pic.twitter.com/SgCGssaMLV — Peregrinación Luján (@LaPereLujan) September 28, 2025

⛪️ Misa:

Sábado 4 de oct

7:00 y 8:00 (Interior de la Basílica)

Desde las 9:30, en Plaza Gral. Belgrano

9:30 • 11:00 • 13:00 • 15:00 •

17:00 • 19:00 • 20:30 • 22:00 • 23:30

Domingo 5 de octubre

1:00 • 2:30 • 4:00 • 5:30 • 7:00 (Plaza Gral. Belgrano)@SantuarioLujan pic.twitter.com/URNg0ymYE2 — Peregrinación Luján (@LaPereLujan) September 26, 2025

Misas en honor a la Virgen:

El sábado 4 de octubre:

7:00 y 8:00 en el interior de la Basílica)

Luego, desde las 9:30, las Misas serán en la Plaza Gral. Belgrano, a las puertas del Santuario en los siguientes horarios: 9:30; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 22:00; 23:30 hs.

Domingo 5 de octubre:

1:00; 2:30; 4:00; 5:30 y 7:00 hs.

Y, como es habitual, desde las 9:30 hs. las misas se celebrarán en el interior de la Basílica, en los horarios tradicionales de cada fin de semana: 9:30; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00 y 19:00hs.

Quienes deseen acompañar la transmisión de la Peregrinación a través de las Redes Sociales, vía streaming, podrán hacerlo ingresando en https://www.youtube.com/c/SantuariodeLuj%C3%A1n