Hurlingham: Un auto quedó atrapado entre dos trenes del Urquiza, tras cruzar la barrera baja

Un conductor que viajaba con su esposa y un hijo de 5 años, quedó atrapado entre dos formaciones del Tren Urquiza, tras cruzar con la barrera baja en la estación Rubén Darío. Pasó anoche y de milagro no hubo víctimas fatales.

El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Roca (Ruta 201), cuando el dueño de un Fiat Palio rojo hizo caso omiso a las alertas sobre el paso del tren. Como consecuencia, fue interceptado por trenes que venían en opuesta dirección.

Tanto la mujer como el nene que habitaban el vehículo fueron trasladados en ambulancia al hospital local San Bernardino. En principio, estaban fuera de peligro.

Como consecuencia de la colisión en Hurlingham, el servicio del Urquiza estuvo interrumpido en una hora pico de regreso. Al conductor del Palio se le inició, además, una causa por infracción al Artículo 194 del Código Penal, que penaliza a quien obstaculiza o entorpece el normal funcionamiento de los medios de transporte (terrestre, acuático o aéreo).

La pena en expectativa es de tres meses a dos años de prisión. La causa se tramita ante el Juzgado Federal Nº1 de Morón.