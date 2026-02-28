BMetro 1 a 1 ante Brown de Adrogué: A Ituzaingó se le escapó el triunfo en el descuento

Ituzaingó sumó su primer punto de la temporada, pero sigue sin ganar. En el descuento, Brown de Adrogué empató de penal a los ’96 (1 a 1) y terminó festejando, en el arranque de la tercera fecha de la fase regular de la Primera B Metropolitana.

Las emociones cayeron en el último tramo del encuentro jugado en el Carlos Sacaan. A los ’35 del ST, el Verde rompió el cero con un disparo desde media distancia de Juan Fanti que se clavó en el ángulo. Cuando parecía que por fin se revertía la mala racha, el Tricolor igualó en la última jugada desde los doce pasos, a través ed Martín Sproat.

Ituzaingó, que sigue último junto al otro ascendido Camioneros, cosechó solo un punto. En la próxima fecha visitará a San Martín de Burzaco; mientras que Brown de Adrogué hará lo propio en condición de visitante con Laferrere.