Liga Federal de Básquet: Casi 40 años después, el Club Morón compite en un torneo de la CAB

Éste sábado 28 de febrero dará comienzo la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet (tercera categoría de la Confederación) y, por primera vez en casi cuatro décadas, el Club Morón será parte de la CAB. Su primer rival será (el viernes 06/03) Sportivo Pilar, como local (Bernardo de Irigoyen 138, Castelar), por la 1ra fecha de la Zona Metropolitana. El equipo de Andrés Moggio (DT) es casi el mismo que ascendió en 2025. El objetivo es no volver atrás.

Reunidos el cuerpo técnico, el presidente del club, Andrés Llinares; el Manager de la Primera de Básquet, Lisandro Raffioni (junto a Ariel Huerta), contaron a la prensa acerca de este proyecto que viene creciendo y pretende devolver al club al lugar en el que alguna vez estuvo.

«Participamos de las dos primeras ediciones de la Liga Nacional, en la década del ’80, estuvimos dos años en la Liga B hasta que el club cayó en una crisis, de la cual nos empezamos a recuperamos hace unos años. Tenemos un proyecto mucho más claro y medible. Hay que tener una categoría formativa que sustente un proyecto. Esto se terminó de conseguir el año pasado. Llegamos a esta plaza por derechos deportivos, no por una invitación», explicó Raffioni.

El desafío no sólo es deportivo, sino institucional y económico. El club se alimenta también de proyectos como un nuevo gimnasio, sobre la base del que ya existe frente al Puente Lebensohn (Ruta4). Es una apuesta de unos $300 millones, que se hará por etapas, de acuerdo al financiamiento. Hoy están los cimientos, en una antigua cancha de tenis.

«La idea no es comprometer fondos del club. Estamos buscando sponsors. Nos ha ido muy bien. La categoría no sólo implica más gastos. Hay que adaptarse. Por ejemplo, tuvimos que cumplir con los dos tableros electrónicos en cancha».

El Basquet también se financia con las entradas del público. Hay bonos a la venta, para los primeros 7 partidos de la etapa, a valor de $60.000. Los partidos también se transmiten por streaming, a través del sitio Basquetpass, y por DeporTV. Pero, a diferencia de otros deportes, no significa una entrada extra de dinero. De hecho, se aporta para el streaming.

El desafío será grande. Morón tiene uno de los planteles con menor presupuesto de la categoría. Y sólo cuenta con una incorporación para este año. «Venimos trabajando muy bien desde la pandemia. Tenemos el mismo plantel de 2025. La pretemporada la arrancamos el 27 de diciembre, con el objetivo es mantener la categoría», afirmó ayer Maggio.

En esta primera etapa son 14 fechas de ida y vuelta. Y después habrá un play off al mejor de tres partidos. Hasta ahí similar al Metropolitano. La interconferencia ya es a nivel nacional. «Es un torneo semiprofesional. Hay algunos totalmente profesionales como River, y otros completamente amateur», contó el DT que hizo historia en el club.