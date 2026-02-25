Ciclo lectivo 2026: Los gremios docentes ratificaron el paro del lunes 2 marzo en la Provincia

El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires quedó en riesgo luego de que los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaran un paro para el lunes 2 de marzo, fecha prevista para la vuelta a clases.

El frente, integrado por la FEB, SUTEBA, AMET, SADOP y UDOCBA, realizará la primera huelga conjunta contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, luego de rechazar en la última mesa paritaria la oferta de un aumento del 3% para febrero, considerada “insuficiente” frente a la inflación.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense también presionó por la reapertura de paritarias: «El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025».

Desde ATE remarcaron que la Provincia debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses” y advirtieron que, en los últimos dos años, los trabajadores estatales perdieron un 13,5% de poder adquisitivo.

Esto se suma al anuncio de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) que, en los últimos días, confirmó «un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, señalaron en un comunicado. Además, reclamaron “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.

#2M PARO NACIONAL DE #CTERA



El próximo lunes 2 DE MARZO paramos en reclamo de:

✅ Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

✅ Aumento salarial.

✅ Restitución del FONID.

✅ Aumento del Presupuesto Educativo.

✅ No al proyecto de Ley de Libertad Educativa. pic.twitter.com/3nWQDsqord — CTERA (@cteracta) February 24, 2026

Por primera vez, @Kicillofok tiene un PARO DOCENTE el día que deberían iniciar las clases. BARADEL y SUTEBA no pueden impedirlo, porque hay un enorme malestar , porque trabajamos 2 o 3 cargos y no llegamos ni al 15 de cada mes.

Junto a la Multicolor realizaremos asambleas por… pic.twitter.com/Zc0QSe6Lgj — Natalia Hernandez (@Hernand_nati) February 23, 2026