Chaco 1 Morón 1: El Gallo fue 4° en la Zona B y jugará ante San Martín (T) por los 8vos de Final

Aunque no hubo milagro (en un momento estaba a un gol de Defensores de Belgrano de acceder a la final), Morón se trajo un punto de Chaco que le aseguró el cuarto puesto y, por ende, definir como local el primer cruce del Reducido a la Primera Nacional, por los octavos: será en casa ante San Martín de Tucumán (6to en la Zona A).

El 1 a 1 ante Chaco For Ever quedó lejos de la epopeya, pero al menos permitió una ilusión, cuando a los ‘4 del ST Yair González definió con clase un pelotazo largo que antes había luchado Constantino, para dejar de frente con el arquero.

Tras el gol, el Gallo quedaba como escolta de Gimnasia de Mendoza, que sufría como local ante Defensores de Belgrano. Sin embargo, tanto el Lobo lo terminó resolviendo, ya 11 contra 10, para meterse en la Final de certamen Nacional.

Al mismo tiempo que Enríquez lo empataba para For Ever. Y Estudiantes RC lo pasaba con el triunfo ante Central Norte.

El equipo de Walter Otta cumplió con el objetivo, de todas formas. Pero ahora deberá confirmar que es candidato, ante un rival que viene de un duro golpe el año pasado pero es un grande la categoría. La cita es el domingo 12, a las 21.15