El Observatorio Económico y Social de la UM registró un aumento precios de 2,23%

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón informó que el nivel general de precios en el partido registró un incremento del 2,23% durante septiembre. Un anticipo de lo que puede anunciar el INDEC el 14 de octubre a nivel nacional y regional.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 1,67%, con una incidencia de 1,27 puntos porcentuales en el nivel general. Dentro de este rubro, los principales impulsos provinieron del café (10,56%) y los huevos (5,5%).

El rubro salud aumentó un 1,77%, con una incidencia de 0,62 puntos porcentuales en el índice general. Esto fue resultado del aumento de precios en productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, destacándose el alcohol (13,93%) y el nebulizador (6,14%).

En cuanto a educación, se registró un alza del 3,01% durante septiembre, con una incidencia de 0,34 puntos porcentuales en el nivel general.

La variación acumulada de enero a septiembre es de 27,33%, mientras que la variación interanual (octubre 2024 a septiembre 2025) alcanza el 34,53%.

Estos datos reflejan la evolución de los precios en el distrito y permiten monitorear el impacto de los distintos rubros en la economía local.

El informe es elaborado por el Observatorio Económico y Social de la UM, integrado por docentes y estudiantes de distintas unidades académicas. El relevamiento de precios se realiza mensualmente en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía de las localidades de Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar.