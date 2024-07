Falleció Walter Rodríguez, director de Cultura y exjugador del Deportivo Morón

El Deportivo Morón despidió anoche a Walter Rodríguez, ex jugador de la institución y actual director de Cultura del club. Sus restos son velados este jueves de 9 a 16 en la «Cochería Pache» (av. Eva Perón 1122, Morón).

«Supo ser parte fundamental de nuestro club. Alguien que fue, directamente, el propio club. Y no podemos más que lamentar profundamente esta pérdida. Se nos fue el Vocal, se nos fue el Director del Departamento de Educación y Cultura, el amigo, el ex jugador (a él le encantaba contar sus hazañas como jugador), el ex jefe de prensa, el multifunción que dejó miles y miles de horas acá, en su casa, en su club.

Gracias Walter. Toda la familia de Deportivo Morón ya te extraña, te llora y te mirará alentando junto a los demás, en la famosa quinta tribuna. Que Dios te tenga siempre en la gloria, como te merecés», comunicó el CDM.