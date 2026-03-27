Liga Federal de Básquet: River venció a Morón 82 a 68 y manda en la zona C del Metropolitano

Liga Federal de Básquet: River Plate superó como visitante al Club Morón, por 82 a 68, por la quinta jornada de la Zona C de la conferencia Metropolitana, en un partido jugado este jueves 26/03 en el Gimnasio «Raúl Rezzonico» de Castelar.

Con este resultado, el conjunto visitante se mantiene al frente de la zona C de la fase Metropolitana con cuatro triunfos, mientras que Morón cayó al sexto puesto (tres derrotas y dos victorias), con los mismo puntos que Pte Derqui.

En el primer cuarto ambos equipos en los primeros minutos comenzaron con una gran intensidad de juego. Juan Pablo Venegas empezó con un gran porcentaje de 3P dándole ventaja a su equipo mientras que por el lado del local Alex Rolon y Mata Varela lograron llevar a su grupo al hombro peleando el encuentro frente a River, finalizando el primer cuarto por 19 a 20 para el visita.

Al inicio del segundo cuarto, River arrancó fuerte sumando varias posiciones a favor para adelantarse en el marcador y ponerse en ventaja en el juego. Luego de un tiempo muerto pedido por Andres Moggio,entrenador del Club Morón, el equipo cambió el ritmo y consiguió huecos libres para acercarse al visitante y pelear el partido para estar por delante de su rival.

A pesar de esto, el “millonario” siguió con buen porcentaje de tiro y puso el marcador a diferencia de 8 puntos del local terminando la primera mitad 31 a 42 a favor.

En el comienzo de la segunda mitad, Morón achicó su ventaja a 5 puntos, nuevamente con ayuda de Rolon y Mata Varela. Hasta ese entonces, River Plate, no consiguió el resultado que quería en el ataque siendo inferiores por momentos. Con paciencia, tranquilidad y mentalidad, finalmente River cambió rotundamente el juego y se llevó el cuarto con una ventaja superior a los 10 puntos terminando 51 a 68 el tercer tiempo.

Sobre el final del último cuarto los dos equipos arrancaron fuerte. Los locales achicaron su diferencia pero River Plate se defendió de buena manera a un buen nivel deportivo y se llevó una victoria cómoda a partir del tercer cuarto para posicionarse en uno de los primeros de la tabla de la Zona C de la Conferencia Metropolitana junto con Sportivo Pilar, en la lucha por el primer puesto.

Club Morón el próximo miércoles 1 de abril, como locales, deberá enfrentarse a Gimnasia ( Ituzaingó ) y remediar la situación para intentar posicionarse en los puestos de clasificación de la respectiva zona.

Por otro lado, River Plate, puntero en la tabla, tomará vuelo a Ciudadela, para disputar su encuentro frente a Claridad en busca de seguir sumando puntos y clasificar a la siguiente instancia de una forma tranquila.

Fotos e informe: Mateo Durruty (Prensa Morón)