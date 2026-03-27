El oficialismo se partió en tres: El Frente Renovador conformó su propio bloque en el HCD Morón

Este jueves las concejalas del Frente Renovador Sibila Botti (presidenta del HCD) y Lorena Acevedo (presidenta de bloque) anunciaron la conformación de su propia bancada, con lo que ahora el espacio peronista quedó divido en tres. La decisión se tomó horas después de que, sorpresivamente, los concejales que responden al intendente de Morón, Lucas Ghi, se abrieran del bloque de Fuerza Patria, para nuclearse bajo el signo de PJ-MDF y aislar a los sabbatellistas.

Aquella movida tomó por sorpresa tanto a massistas como a los referentes del Nuevo Encuentro, que ya habían sido barridos de las comisiones, pero mantenían la presidencia del bloque de Fuerza Patria (por ahora mantiene esa denominación) en la figura de Florencia De Luca. La ex funcionaria municipal cuestionó la decisión de dividir al oficialismo. «Si creen que Nuevo Encuentro va a desaparecer de Morón, eso no va a pasar», declaró al portal El Cactus.

Y agregó: «No hemos tenido diálogo con ellos (por el luquismo); no nos han manifestado ninguna situación (…) Entonces, no solo deja sin quórum a la fuerza política de gobierno, sino que termina aliándose con un sector del rousselotismo, con gente que viene del PRO; es decir, una tradición contraria a los orígenes que le dieron sustento a nuestra fuerza política. La fuerza política que llevó al intendente a donde está. Es una situación sumamente contradictoria».

Las relaciones estaba rotas desde hace tiempo. El intendente, por caso, viene con el Presupuesto de 2023. Aunque el HCD sí aumentó las tasas el año pasado tras el triunfo electoral de septiembre, en el que MDF, NE y FR fueron con fórcep a una «unidad» formal. Por lo bajo, la interna dejó una sangría que, tarde o temprano, iba a detonar todo acuerdo.

La pregunta era quién y cuándo iba a romper primero. Porque todo tiene consecuencias. La primera fue que el FR, que tampoco es Suiza, formalizara su salida del bloque de Fuerza Patria, con sus dos representantes. Lo hicieron con la mejor diplomacia posible: «Creemos en la política del diálogo y la construcción colectiva. Por eso vamos a seguir trabajando con todos los bloques, pensando siempre en el mejor funcionamiento institucional del Concejo», comunicaron.

«Vamos a seguir acompañando al Ejecutivo local con responsabilidad, pero también con la convicción de fortalecer una agenda propia que represente lo que creemos», firmó la concejal Botti, referente local del ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci, quien ya avisó que si Lucas Ghi no tiene reelección, buscará sucederlo en 2027.