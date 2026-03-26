Francisco Álvarez: 25 dotaciones de bomberos combaten incendio en un depósito de pinturas

Varias dotaciones de bomberos trabajan en un incendio desatado ésta mañana en la fábrica Fademac, en Francisco Álvarez. Aunque no se reportaron heridos, hay un gran operativo. La columna de humo se observa a kilómetros del lugar.

El voraz incendio se desató en el depósito ubicado sobre las calles San Martín y Chilecito, frente a las vías del Tren Sarmiento, las cuales ya fueron cortadas de forma preventiva para que las 25 dotaciones de bomberos puedan trabajar.

Los vecinos se autoevacuaron ante el peligro por el material inflamable, además del intenso humo negro que cubre todo el barrio. También denunciaron antecedentes recientes, en incendios de menor proporción. Según las primeras informaciones, el siniestro de hoy habría comenzado por una soldadura en la reparación de los techos. El fuego prendió en un depósito de membranas líquidas. También trascendió que la empresa es proveedora del Municipio de Moreno.

«Es un depósito el que se incendió, no una fábrica. Es un espacio habilitado. Es la primera vez que tenemos una situación como ésta. Puede pasar», aclaró la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Moreno, Daiana Anadón. Por el contrario, vecinos del Barrio Fademac contaron antecedentes. El último incendio ocurrió en el 2024.