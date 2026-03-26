El HCD de Hurlingham aprobó, por mayoría, la Rendición de Cuentas del Municipio de 2025

Por 11 votos contra 9, el HCD de Hurlingham sacó adelante la Rendición de Cuentas correspondiente al balance municipal de 2025. Alcanzó con el bloque de Fuerza Patria, más el voto de Anahí Galeano, electa en 2023 por JxC pero ahora concejal del monobloque «Por Hurlingham». El resto del PRO y LLA, más el PJ de Juan Zabaleta, en contra.

Las principales críticas recayeron en el poco tiempo de análisis y en el aumento de las partidas presupuestarias sin previsión. El Ejecutivo tenía un Presupuesto aprobado para 2025 de 77.000 millones de pesos, pero se gastaron $104.000M.

«Esto es un 35% más, sin pedir permiso ni dar explicaciones. El intendente aumentó sus propios gastos en un 98%, pero en Salud aumentó un 13% y en educación 20%. El intendente sube las tasas, miente con la inflación, pero los números no les cierran», aseguraron en el ala libertaria, descreyendo del superávit que se marcaba desde la bancada oficialista.

La ex jefa de Gabinete Florencia Lampreabe, no se abstuvo. Sí pidió hacer el bloque Justicialista, que integran Micaela Navill y Juan Zabaleta (ahora MDF), pero como la bancada mayoritaria no se lo permitió, votaron en contra.

Hoy en el Concejo Deliberante aprobamos la rendición de cuentas del ejercicio 2025, un año en el que junto a @DamianSelci logramos concretar nuevas obras y servicios para los vecinos y vecinas de #Hurlingham. Con 0 pesos del Estado Nacional y el peor contexto de la historia de… pic.twitter.com/td0A1uI4jO — Florencia Lampreabe (@FlorLampreabe) March 25, 2026