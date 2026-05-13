La Corte bonaerense confirmó el fallo que obliga a la Autopista del Oeste a pagar tasa vial en Morón

La Suprema Corte de Justicia bonaerense falló a favor del Municipio de Morón y condenó a Grupo Concesionario del Oeste S.A., concesionario de la Autopista del Oeste, a abonar la suma de $140 millones de pesos en concepto de deuda por la Tasa por Mantenimiento y/o Reconstrucción de las Vías de Acceso a la Autopista.

El reclamo fue iniciado por el Municipio en abril de 2021ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de Morón, a cargo de la Dra. Laura Andrea Moro, ante la falta de pago de la tasa correspondiente a los períodos 2016-2020.

El monto reclamado originalmente ascendía a casi $33 millones. Sin embargo, el proceso judicial atravesó tres instancias, por lo que ese valor sufrió actualizaciones: El fallo favorable en primera instancia luego fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental; y, finalmente, intervino la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tras la presentación de un recurso extraordinario presentado por el grupo concesionaro.

Esta semana, informó el Municipio, se aprobó «la liquidación definitiva del capital reclamado más los intereses fijados judicialmente, alcanzando un total de casi $140 millones de pesos».

Con el objetivo de resguardar el crédito fiscal, Morón trabó una medida cautelar consistente en el embargo de una de las cuentas bancarias con las que opera la empresa. La medida continuará vigente hasta concretar el efectivo cobro de la deuda.

La tasa en cuestión se encuentra establecida en las ordenanzas fiscales e impositivas municipales y determina que las empresas concesionarias de corredores viales o autopistas con peaje deben tributar por el mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de acceso. Con esos recursos, «el Municipio realiza de manera permanente obras de mejora y reconstrucción en arterias que registran una alta circulación vehicular producto del acceso a la autopista», se aclaró.

El fallo termina con la discusión que nació hace décadas entre municipios y concesiones viales, por la supuesta doble imposición. Y es parte de una batalla llegar casi permanente en ese sentido, por los tributos que imponen las comunas.

Hace unos días, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen resolvió anular total y parcialmente la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial que cobraba la Municipalidad de Daireaux, luego de comprobar que no hubo ninguna contraprestación efectiva de servicios, por lo que se consideró que la tasa era ilícita.

Por otra parte, en marzo, el Juzgado en lo Contencioso N°1 de Morón falló en contra de la reforma fiscal votada en diciembre de 2017 por el HCD de Merlo, que autorizó una actualización sin techo de la TSG que pagan las partidas rurales de ese municipio. Consideró, en el fallo, que no había ninguna contraprestación municipal en esos terrenos, por lo cuales se debía pagar más de tasa de servicios generales que su valor fiscal. Obligó a equiparar los aumentos de ese tributo en un 40% retroactivo a marzo de 2018, cuando se inició la demanda, dejando un precedente para la Provincia.