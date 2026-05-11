Hurlingham corrió a beneficio de los Bomberos y Villa Sarmiento en memoria de Flavia Pugliese

En un domingo otoñal perfecto, frío pero soleado, dos maratones se corrieron en Hurlingham y El Palomar por cuestiones sociales. La primera, a beneficio de su Cuartel de Bomberos, que cumplió 58 años. La segunda en memoria de la Flavia Pugliese, la entrenadora de 46 años asesinada en agosto del 2011 durante un robo en Villa Sarmiento.

En Hurlingham, más de 5000 personas participaron de la «Maratón Mundialista» (en vísperas de la Copa de la FIFA), organizada por la Municipalidad, en las modalidades de 5 y 10 kilómetros. Además hubo una prueba recreativa recreativa para menores de 6 a 12 años.

«En su 58° aniversario, agradecemos al cuerpo de Bomberos por su enorme labor y vocación en los momentos que más los necesitamos. Su compromiso y entrega son un ejemplo para todos», posteó el intendente, Damián Selci, tras la premiación realizada en el Cuartel de Roca 1797.

Por su parte, la carrera «Flavia Pugliese» se desarrolló éste año en la Reserva Urbana de la Defensa de El Palomar, con recorridos de 2, 4 y 6 kilómetros.

En una jornada emotiva, recordamos a una «referente del rugby femenino en el distrito y defensora de la igualdad de oportunidades en el deporte», destacó el intendente, Lucas Ghi, que tal cual es su costumbre se puso los cortos y corrió.

El viernes 12 de agosto de 2011, Flavia volvía de entrenar con otras tres compañeras de rugby del Club Daom. A dos de ellas las dejó en la estación de trenes de Ramos Mejía. Y a una tercera, Cristina De Vita, la llevó hasta su casa. Alrededor de las 23.30. Flavia y Cristina estaban despidiéndose cuando apareció un asaltante armado. Ell trabó la puerta del auto y aceleró. Pero el ladrón disparó y Flavia se desplomó luego de recorrer 50 metros con su coche.