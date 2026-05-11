Entradera en G. Catán: Cayeron del techo y le abrieron la cabeza de un martillazo para robarle

Una familia de González Catán sufrió una violenta entradera en la madrugada del viernes pasado, cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en su vivienda, golpearon al dueño de casa con un martillo y redujeron a toda la familia para concretar el robo. Dos menores fueron detenidos horas después, pero hay otros integrantes de la banda prófugos.

El ataque ocurrió la madrugada del 8 de mayo y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo los sospechosos descendieron desde los techos e intentaron forzar el acceso principal de la propiedad hasta lograr ingresar por la fuerza.

Dentro de la vivienda se encontraban la víctima, su pareja y su hijo de 4 años. Según fuentes del caso, los asaltantes encerraron a la mujer y al niño en una de las habitaciones mientras golpeaban al hombre y le exigían dinero.

Los delincuentes utilizaron un martillo para atacar al dueño de casa, lo maniataron y lo obligaron a permanecer en el piso mientras revisaban el inmueble. Finalmente, escaparon con dinero y distintos objetos de valor.

Producto del ataque, el hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro.

Tras el hecho, la pareja del hombre expresó su indignación en redes sociales y aseguró que era la segunda vez que su hijo atravesaba una situación similar: “Un bebé de 4 años pasando esto otra vez. No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían mi pareja no la contaba. Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pendejos menores de edad caigan así en plena madrugada”.

“Que esto no sea un caso en el que se dan vuelta y nadie mira. Queremos justicia que agarren a los cuatro y no vuelva a pasarle esto a nadie más, hoy fuimos nosotros mañana pueden ser ustedes. Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo, estábamos en su pieza mientras uno nos apuntaba con un arma y mientras los otros violentaban a mi pareja para que le de “dolares y oro” ni siquiera pesos teníamos“, sumó la mujer.

Por el caso fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 16 años, acusados de “robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad entradera”. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Pepe Volpicina.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar a los otros dos integrantes de la banda, que permanecen prófugos.