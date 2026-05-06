Una banda fue sorprendida en una entradera en Haedo e intentó escapar de la Policía a los tiros

Una banda de cuatro delincuentes que pretendía entrar en un domicilio de la localidad de Haedo, fue detenida ésta madrugada tras una persecución y tiroteo con la Policía que acabó en Villa Luzuriaga.

Los delincuentes, identificados como L.N. (23), R.L. (34), F.G. (21) y J.C. (23) chocaron contra un poste de luz, se tirotearon con los agentes y terminaron arrestados, tras cruzar el límite entre Morón y La Matanza, cerca de la Ruta N° 4.

Fuentes policiales precisaron que los asaltantes fueron detectados por personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 2ª de Morón, en el marco de un operativo de prevención, cuando patrullaban por el cruce de Flora y Dalmacio Vélez Sarsfield.

Los uniformados visualizaron un Peugeot 308 negro con 4 ocupantes a bordo, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga a toda velocidad.

La Policía dispuso un operativo cerrojo de urgencia para detener a los sospechosos, que fueron detenidos al cabo de una intensa persecución que se extendió por casi un kilómetro y medio.

🚨 ROBO, PERSECUCIÓN Y TIROTEO EN LA MATANZA



Tres delincuentes heridos y un prófugo.#A24 pic.twitter.com/TIfvPiPaRo — A24.com (@A24COM) May 6, 2026

Los asaltantes chocaron contra un poste de luz ubicado en la intersección de avenida Don Bosco y Camino de Cintura, en Villa Luzuriaga, pero lograron descender del vehículo de inmediato.

En ese contexto, uno de ellos extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y apuntó contra el personal policial, lo cual derivó en un violento enfrentamiento entre los ladrones y la Policía.

En el lugar, los agentes secuestraron un revólver calibre .22 largo cargado, y herramientas como llaves y un criquet, comúnmente utilizadas para realizar escruches.

El Peugeot 308 en el que se movía la banda tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado el 25 de abril por la Comisaría 1ª de Morón.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky, quien imputó a los detenidos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y encubrimiento agravado (copia automotor).