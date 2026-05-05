El Palomar: Un motociclista murió tras chocar contra un camión del Ejército, en la Autopista del Oeste
Un motociclista perdió la vida este lunes luego de protagonizar un siniestro vial en el km 16 de la Autopista del Oeste, a la altura de Villa Sarmiento (Morón). El hecho ocurrió en la mano con sentido hacia Luján y es materia de investigación.
La víctima fue identificada como Sebastián Bazán, de 44 años y vecino de Ituzaingó. Según trascendió, circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Skua 150 cuando, por causas que aún se intentan determinar, impactó contra la parte trasera de un camión del Ejército Argentino. El choque se produjo a la altura del paragolpes y causó la muerte en el acto.
Tras el episodio, el camión Mercedes Benz quedó detenido sobre la traza, mientras personal de Seguridad Vial y efectivos policiales restringieron los dos carriles lentos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de los peritos judiciales.
Por el hecho actuó la comisaría 5ta de V. Sarmiento e intervino la Fiscalía Nº3 de Morón. Según fuentes de la investigación, el conductor del camión, de 45 años y cabo del Ejército, fue demorado y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por homicidio culposo. El vehículo quedó secuestrado para realizar las pericias pertinentes.