Desarticularon una banda de estafas virtuales y secuestraron más de 250.000 dólares en el AMBA

Una banda que realizaba estafas virtuales fue desbaratada tras varios allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los operativos se incautaron más de 250 mil dólares. Se supo que hay más de 200 damnificados en la causa, número que podría incrementarse.

La Policía de la Ciudad desarticuló una organización dedicada a estafas virtuales mediante criptomonedas y cuevas financieras tras 21 allanamientos realizados en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. El operativo permitió el secuestro de más de 250.000 dólares (172.000 en billetes y otros 80.000 en monedas digitales), vehículos y dispositivos electrónicos.

Fuentes del caso explicaron que la banda estaba integrada por dos familias y ocho de sus miembros quedaron imputados en la investigación. Incluso, en los operativos se concretó la detención de uno de los involucrados, ya que registraba un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de La Rioja.

En la causa hay 200 damnificados de todo el país, pero se estima que el número podría incrementarse con los elementos incautados.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut, y articuladas por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de la localidad de Rawson.

La causa se inició en 2023 tras una denuncia por estafa en la ciudad de Puerto Madryn. La damnificada invirtió más de $100 millones y, tras un mes de obtener ganancias, el dinero nunca fue devuelto, lo que generó la intervención de la Justicia.

Con las primeras evaluaciones se logró determinar que los imputados “ofrecían invertir en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y también en empresas que cotizan en la Bolsa”. A su vez, se remarcó que “crearon una app ficticia donde los damnificados podían ver falsos movimientos financieros de las empresas en las que supuestamente habían invertido”.

*Tras 21 allanamientos en el AMBA, la Policía de la Ciudad desarticuló una banda de estafas virtuales y secuestró más de 250.000 dólares*



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Al momento de querer recuperar el dinero, los responsables se excusaban en que por restricciones administrativas del Banco Central no podían hacer movimientos de dinero.

La investigación realizada por los expertos de la Policía de la Ciudad reveló la «Ruta del Dinero Digital», a través de la cual la banda transformaba el capital obtenido de las estafas en activos digitales y detectaron maniobras financieras ilícitas, como la compra de autos y la importación de electrodomésticos para luego vender online. Todo este entramado permitía «limpiar» el botín obtenido de las estafas.

Uno de los imputados era el responsable de la creación de empresas fantasmas, otros dos eran los encargados de crear inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres de propiedades, mientras que otros figuraban como dueños de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como cuevas financieras.

Los procedimientos se realizaron en domicilios y oficinas con fachadas de agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad eran los centros de operaciones de esta banda.

En total fueron 12 allanamientos en propiedades ubicadas en la Ciudad, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, mientras que otros nueve se hicieron en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown

Durante los allanamientos, se secuestraron más de 172.000 dólares, seis millones de pesos, además de criptoactivos por el valor de 80.000 dólares, cheques por cifras millonarias, vehículos adquiridos de manera ilícita, notebooks, celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones financieras.