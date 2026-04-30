Detrás del reclamo de PBA: Ajuste a consejos y comedores escolares y suspensión del «Plan Mesa»

Detrás de la marcha de ayer de intendentes y funcionarios de la Provincia al Ministerio de Capital Humano aparece un feroz recorte al financiamiento de ayuda alimentaria escolar de parte de la Provincia, que suspendió por 90 días el Plan Mesa (desde el 1° de mayo). Venía de un ajuste del 50% de los fondos a los consejos escolares de hace un año.

«Con intendentes bonaerenses fuimos a Capital Humano para presentarle a la ministra Pettovello un reclamo por la deuda de más de $220.000 millones que el gobierno nacional mantiene con la Provincia por el Servicio Alimentario Escolar y solicitar financiamiento para políticas alimentarias y sociales», apuntó ayer el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero en uso de licencia y senador provincial electo por LLA le contestó: «El gobierno provincial y muchos intendentes mienten. La Nación no le debe nada a la Provincia en seguridad alimentaria. El corte del programa Mesa Bonaerense es una absoluta responsabilidad del gobernador Kicillof».

💬 "El Plan Mesa se está reorganizando"



Sergio Berni, senador bonaerense, explicó los motivos de la suspensión por 90 días del programa que entrega alimentos.



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🟠 EL GOBIERNO BONAERENSE CORTA EL PLAN “MESA”



Tras la caída en la recaudación, Kicillof busca sacar el plan que consta en la entrega mensual de una caja de comida por familia y refuerza, en contrapartida, el Servicio Escolar.



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La cierto es que nadie se hace cargo. «El SAE es financiado por la Provincia en forma primaria, y en forma secundaria por recursos de la Nación. Primero se fue degradando la dieta de la ayuda alimentaria. Pero este mes la Provincia suspendió por 90 días el Plan Mesa. Ahí se nota la crisis provincial. Es un plan que se empezó a entregar con la pandemia (2020) y después nunca se pudo retirar. Y en vez de hacer una tarea fina, ver quién necesita, lo interrumpieron. Los intendentes están en campaña, viendo a quién les cargan la responsabilidad», explicó ésta mañana en Mpquatro radio online el profesor Javier Argolo, consejero escolar MC de Morón e histórico dirigente radical.

Ni la crisis ni el relato son nuevos. Las transferencias a los consejos escolares, que administran nombramientos de auxiliares y reparaciones menores en las escuelas, se redujeron a la mitad en mayo del 2025. En abril del 2025 Morón recibía $72 millones. En mayo pasó a $34M. Y en junio de ese año a $18 millones. «Ahí entramos en crisis», recordó Argolo. En abril 2026 fueron $38M para Morón, casi lo mismo que lo que se mandaba en abril del 2024.

El problema es que el Ministerio de Economía de PBA cambió la forma de financiar y de distribuir el fondo educativo. «Eso, sumado a la caída de la recaudación, fue una tormenta perfecta que impactó en los Consejos. Hoy la caída de los fondos que recibe La Plata es del 60%. Y así se van degradando las escuelas. Después los intendentes, con el fondo educativo, terminan pagando viajes de egresados o salarios a docentes municipales», dijo el radical.