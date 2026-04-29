Mansión Seré, Riba II y Moreno I: 25 años de prisión para los cuatro acusados de Lesa Humanidad

El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín resolvió condenar a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Julio César Leston, Ernesto Rafael Lynch, José Juan Zyska y Juan Carlos Herrera, los cuatro acusados de crímenes de Lesa Humanidad en la denominada Subzona 16, comprendida entre los municipios de Moreno y Morón.

El Tribunal compuesto por la jueza María Claudia Morgese Martin, Silvina Mayorga y Walter Venditti declaró por unanimidad su veredicto. Y ordenó solicitar al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Provincia el proceso de baja de carrera por exoneración de los condenados y la suspensión del goce de todo retiro, pensión o jubilación de los que puedan estar gozando, de acuerdo con las previsiones del artículo 19 del Código Penal.

También ordenó la reparación histórica del legajo laboral del doctor Horacio Silvio Fleischman, médico otorrinolaringólogo que trabajaba en el Hospital «Luciano y Mariano de la Vega», de la localidad de Moreno, en el que se dispuso su cesantía.

Es la primera vez se abordaron casos de los centros clandestinos de detención que funcionaron en Moreno, aunque también se incluyeron los ya conocidos Mansión Seré, de Castelar, y ex RIBA, de Morón.

El juicio estaba previsto para que comience en diciembre de 2023, pero fue postergado en dos oportunidades hasta que dio inicio el 27 de agosto de 2024. La fiscalía estuvo a cargo del fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala.

El juicio duró dos años y tuvo 47 audiencias. Los imputados son los ex integrantes de la Fuerza Aérea Julio César Leston, Juan Carlos Herrera, Juan José Zyska y Ernesto Rafael Lynch. También se juzgaba a Juan Carlos Vázquez Sarmiento, pero falleció en 2025: uno de los reclusos visitados ese año por diputados libertarios en la cárcel de Ezeiza.

Se juzgaron 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, y tres homicidios en el ámbito del circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense; y se unificó con otra causa por privaciones ilegítimas de la libertad de 3 personas. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 26 de junio.

25 AÑOS PARA LOS 4 GENOCIDAS



Hoy acompañamos la sentencia del Juicio Mansión Seré IV – Moreno I – RIBA II, donde se condenó a 25 años de prisión a Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston represores de la Fuerza Aérea, por cometer crímenes… pic.twitter.com/mZkeBDcfMf — Martín Sabbatella (@Sabbatella) April 28, 2026

“Estamos presentes en todas las audiencias, contrariamente con lo que ocurre con el Gobierno nacional que avanzó en el desmantelamiento de la querella de la ahora Subsecretaría de Derechos Humanos en los juicios por delitos de lesa humanidad, despidiendo a gran parte de su equipo técnico y legal”, sostuvo el Subsecretario de DDHH bonaerense, Matías Moreno.

Por último, Matías Moreno valoró que “por primera vez son juzgados los hechos ocurridos en Moreno, nos referimos a la VII Brigada Aérea done funcionó un centro clandestino de tortura y exterminio durante la última dictadura, que hoy el gobierno de Javier Milei transformó en un lugar donde Estados Unidos hace ejercicios militares”.

En tanto, el exintendente de Morón, Martín Sabbatella, dijo que «reconforta saber que los crímenes no quedan impunes y que la Memoria sigue activa gracias a la lucha incansable de los organismos y de quienes nunca bajamos los brazos frente al negacionismo o la reivindicación de los genocidas». El líder de Nuevo Encuentro estuvo en la audiencia junto a familiares de víctimas.

Se hará un Juicio por la Verdad

Durante la sentencia, el Tribunal comunicó que a pedido del Ministerio Público Fiscal y la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, se realizará un juicio por la verdad por los hechos que se imputan al represor Juan Vázquez Sarmiento y que por su fallecimiento quedaron fuera de este juicio.

El represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, alias “El Colo”, estuvo prófugo por casi 20 años. Fue detenido en octubre de 2021, mientras caminaba por las calles de la zona oeste del conurbano, la misma zona donde actuó en los años del Terrorismo de Estado.

En este juicio era acusado por su participación en los delitos en la RIBA, siendo parte de la desaparición de Gabriel Pontnau, Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. Mariana Eva Pérez, la hija de Manuel y Patricia, fue quien planteó considerar a las niñeces como víctimas, ya que ella también estuvo secuestrada hasta que la entregaron a otros familiares. Vázquez Sarmiento murió el 19 de febrero de 2025. Nunca declaró, guardó silencio hasta su último día.

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