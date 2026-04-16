PJ Morón: La Lista 2 presentó a sus candidatos electos junto a dirigentes de la vieja guardia

El Partido Justicialista de Morón presentó este miércoles, en el centro de Panaderos (Uruguay 153), a las autoridades electas el 15 de marzo. El encuentro, sin presencia camporista, no se trató de una asunción formal, que será recién este viernes 17, sino un acto para celebrar la interna y otorgar reconocimientos a dirigentes de distintas vertientes.

«El pueblo no se merece la pesadilla que está viviendo con Milei. Vamos a militar incansablemente por una Argentina libre, justa y soberana. Tenemos una esperanza y es Axel Kicillof», posteó en sus redes el primer congresal de la Lista 2 «Perón Vive», Adrián Grana, referente del MDF de Axel Kicillof y actual subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, a cargo de Andrés Larroque.

En la foto central se sumaron el reelecto presidente del PJ local, Claudio Román; y la vice, Vanina Moro, ambos concejales del bloque PJ-MDF. Y se sumaron funcionarios y dirigentes de la vieja guardia, como Néstor Achinelli (secretario del Consejo de Partido), Oscar Álvarez y Quino Dvyhailo, quienes por supuesto pusieron referentes en la lista.

También se lo vio al empresario de la carne Alberto Samid, vecino de Ramos Mejía y ex presidente del Deportivo Morón. El exfuncionario bonaerense recibió un reconocimiento, lo mismo que el secretario de ATE Morón, Darío Silva; el secretario del Sindicato Municipal (STMM), Gustavo Sanz; o el exconcejal Luis Pereyra, quien hace una década desembarcaba en Hurlingham de la mano de «Juanchi» Zabaleta y hoy es parte del armado del MDF en ese distrito.

Este viernes, en la sede de la UOM, se realizará la primera reunión formal de autoridades. Por ahora buscar alquiler para la sede. Pero, según se adelantó a éste medio, están pensando en llevar por los barrios los próximos encuentros partidarios.