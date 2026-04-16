Esteban Echeverría: Cayó barra de Laferrere que estaba prófugo por un homicidio en la vía pública

Agentes de Investigaciones la Policía Federal detuvieron en el partido de Esteban Echeverria a un sujeto que integraría la barra del club Deportivo Laferrere, sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de homicidio agravado.

El hecho que se le imputa ocurrió en noviembre del año pasado, al finalizar el encuentro entre el Deportivo Laferrere y Midland, por la Primera B Metropolitana, cuando el acusado junto a otras dos personas iniciara, en una camioneta, una persecución a un automóvil tripulado por un hombre. Cuando le dieron alcance lo hicieron colisionar contra un poste de luz en la intersección de las calles Carlos Encina y Reaño, de la localidad de Gregorio de Laferrere.

En ese contexto, el prófugo descendió de la camioneta portando un arma de fuego y se dirigió donde se encontraba el tripulante del rodado colisionado, para efectuarle un disparo a quemarropa en la zona del tórax. Luego de varios días y por las heridas recibidas, la víctima falleció en un nosocomio.

A partir de este hecho, en abril del corriente año la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial de La Matanza a cargo del Dr. Diego Ignacio Rulli encomendó a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos la detención del buscado.

En consecuencia, los federales comenzaron con el análisis de datos y ciberpatrullajes mediante los cuales se constató que el mismo sería miembro de la barrabrava del club Laferrere como así también tenía vínculos con los “Borrachos del tablón”, la hinchada del club River Plate.

Profundizando las investigaciones, se detectó que el imputado frecuentaría un domicilio de la localidad de Canning, por lo que se implantó un operativo de vigilancia en la zona.

Luego de varias horas de espera en el lugar, observaron que salía de un inmueble un hombre con las similares características a las del buscado, el cual ascendió a un automóvil y comenzó a circular por las calles del barrio.

Ante esa situación, los uniformados decidieron interceptarlo con dos móviles con el fin de detenerlo, al verse encerrado en su paso, el prófugo aceleró la marcha y se generó una persecución por varias cuadras que culminó, cuando el mismo entró a un barrio privado de la mencionada zona.

Una vez dentro del perímetro del barrio, perdió el control del rodado al chocar contra una loma por lo que intentó huir a pie, pero fue controlado al tratar de oponer resistencia y posteriormente detenido por el personal de la dependencia actuante.

Durante el procedimiento, se le secuestró el automóvil con el que huía , que poseía el dominio borroso. Además, durante la requisa al rodado se le incautaron una pistola 9mm cargada, dos cargadores con municiones, aproximadamente 3 millones de pesos en efectivo y 3 teléfonos celulares.

El detenido, argentino y de 35 años de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza a cargo de la Dra. Gabriela Ríos por los delitos de “Homicidio agravado”, “ Tenencia, Portación ilegal de armas y explosivos» (art. 189 bis)” y “ Resistencia a la autoridad”.