Juego «viral»: Una escuela de El Palomar se sumó a las amenazas de «tiroteo» para este jueves

Una secundaria de Morón entró en estado de alerta tras la aparición de amenazas de muerte en un baño. Se trataría de una prueba viral entre alumnos que afecta a varios establecimiento, desde el tiroteo mortal de San Cristóbal, en Santa Fe.

«Mañana tiroteo» escribieron hoy en el baño de la escuela secundaria N°53 de la calle Neuquén al 500 de El Palomar. Según informaron las autoridades a los padres, están tomando cartas en el asunto junto al Consejo Escolar y el Municipio.

Esta semana se contaron un decena de casos similares, entre ellos el colegio Carlos Pellegrini de CABA, en La Plata, Avellaneda, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego y Neuquén.

La Escuela Superior de Comercio de la Universidad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que confirmó el hallazgo de los grafittis, que incluirían también discursos de odio y discriminación. En el caso del colegio de la UBA no queda claro para qué día eran las amenazas, ya que advertía por un tiroteo para el viernes 16, pero esa fecha cae de jueves.

#RetoViral

"Mañana tiroteo". Son cinco los colegios de la Región donde hubo carteles y pintadas amenazantes:

📌EES 28 de Villa Elisa. Calle 5 entre 421 y 422.

📌 Establecimiento Educativo Emanuel de Olmos. Calle 200 entre 40 y 41.

📌Colegio San Luis de La Plata. Calle 44 entre… pic.twitter.com/1Lkc5RGN0j — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 15, 2026

La primera advertencia fue detectada el lunes en la Escuela Secundaria Técnica Salvador Debenedetti de Avellaneda.

En un baño apareció un cartel que decía «Vamos a matar a todos» y ponía fecha: 14 de abril. En ese caso se realizó la denuncia correspondiente y se les pidió a los alumnos que abriesen las mochilas al ingresar para que muestren su contenido.

El martes, desde el la Escuela 26 de Villa Elisa, en La Plata, reportaron una amenaza similar. “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, decía el cartel amarillo que apareció colocado sobre una de las paredes del establecimiento. Y, durante la semana, se sumaron más casos en otras provincias.

La semana pasada, un joven de 15 años había amenazado con matar a los alumnos de su antiguo colegio, en La Matanza. Se descubrió que formaba parte de la misma comunidad que el joven que, a fines de marzo, asesinó a un compañero de su colegio en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.