Concejales de Fuerza Patria se reunieron con vecinos inscriptos en el Plan Procrear de Palomar

Concejales de Unión por la Patria se reunieron este jueves en el Concejo Deliberante de Morón con un grupo de vecinos que estaban anotados para Plan de Viviendas «Procrear» de El Palomar, que por decisión del Gobierno de Javier Milei será ofrecido a integrantes de fuerzas de seguridad.

El programa de Desarrollo Urbanístico cuenta con 534 viviendas y estaba previsto su otorgamiento mediante un crédito hipotecario para vivienda única y permanente, a tasa fija y con plazos de hasta 30 años. La inscripción se abrió en julio del 2023, es decir a cinco meses del cambio de Gobierno. El sorteo nunca se hizo: La obra quedó paralizada y si bien se hicieron diferentes propuestas desde el Municipio, finalmente se comunicó del cambio de objetivos.

«No podemos permitir que se desmantele el derecho a la vivienda; por eso, exigimos también que el Ejecutivo local no acompañe la medida de Nación y se ponga al frente del reclamo para que se priorice, como corresponde, a los vecinos de Morón que ya estaban inscriptos en el programa», comunicó el partido Nuevo Encuentro, cuyo presidente, Martín Sabbatella, encabezó la reunión con los adjudicatarios.

Se trata de vecinos que «tenían la inscripción y esperaban el sorteo», aunque después del cambio de Gobierno «decidieron darle el predio a las fuerzas federales y dejar afuera a los que estaban inscriptos».

«Estamos impulsando el proyecto para pedirle al Gobierno que tengan en cuenta, al momento de la adjudicación, a quienes tenían una expectativa puesta en ese plan de viviendas de El Palomar», explicó el concejal Diego Spina.

PROCREAR EL PALOMAR: EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA, EN PELIGRO ❌🏠



¿Cómo se le explica a una familia de Morón que estaba inscripta en el PROCREAR que la casa que ve casi terminada desde la vereda ya no será para los vecinos del distrito? pic.twitter.com/6rubCD4iOc — Fuerza Patria Morón (@FPatria_Moron) April 17, 2026