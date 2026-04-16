Medicus presentó la renovación de su centro médico en Morón

La empresa de medicina privada «Medicus» presentó este miércoles 15 la remodelación de su sede Morón (Almirante Brown 428), junto al intendente, Lucas Ghi; autoridades de la firma, dirigentes y empresarios de la Zona.

La jornada comenzó con un recorrido guiado por las instalaciones y continuó con un catering que incluyó la palabra del Dr. José De All, presidente de la compañía: «Medicus continúa fortaleciendo su estrategia de ofrecer servicios exclusivos de atención médica cercana y personalizada para sus asociados», indicó.

El Centro Morón cuenta con una superficie de 300 m² y capacidad para atender entre 5.000 y 6.000 pacientes por mes. La sede provee atención exclusiva para asociados, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Durante ese horario, los pacientes pueden acceder a una amplia variedad de especialidades médicas: alergia, clínica médica, cardiología, dermatología, diabetología y obesidad, endocrinología, gastroenterología, ginecología y patología mamaria, hematología, infectología, nefrología, neumología, neurología, nutrición, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, traumatología y urología. Además, el centro brinda servicio de ecografía, odontología general, cirugía odontológica y tratamientos especializados como endodoncia, ortodoncia, rehabilitación oral y periodoncia.

Este proyecto se enmarca en un plan sostenido de expansión de infraestructura, orientado a ofrecer a los asociados un servicio médico moderno, cercano y de calidad, mediante la incorporación de nuevos espacios y servicios de atención.

Para su implementación, la compañía ya destinó una inversión de 5 millones de dólares. La iniciativa contempla tanto la renovación del centro existente en Lomas de Zamora como la apertura de nuevas sedes en San Isidro, Caballito y Mar del Plata, zonas donde Medicus aún no tenía presencia.

Como parte de la estrategia, Medicus incorporó tecnologías de última generación, algunas con inteligencia artificial. Entre ellas se destaca SkinGuard, una aplicación móvil capaz de detectar lesiones pigmentadas de piel no benignas en menos de 45 segundos. “Todos los pacientes que se atienden en nuestros centros tienen acceso a esta tecnología, que mejora la detección temprana y promueve la prevención”, explica el Dr. De All.

Medicus es una de las empresas líderes en medicina prepaga en Argentina, con más de 50 años de experiencia brindando servicios integrales de salud. Comprometida con la innovación, Medicus continúa desarrollando soluciones para mejorar la calidad de vida de sus asociados.