GBA: Federico Achaval y Gustavo Menéndez, en los extremos de la última encuesta de intendentes

La consultora CB Global Data publicó su ranking de abril de los intendentes del Gran Buenos Aires, con dos peronistas en los extremos de imagen positiva-negativa. La encuesta se hizo en base a un relevamiento de entre 503 y 733 casos por distrito, entre el 6 y el 11 de este mes, con un margen de error de +/- 3% a 4%.

Los tres intendentes del GBA mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen —calculado como la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa— son Federico Achával (Pilar), quien encabeza el ranking con un diferencial de +27,1 puntos porcentuales; seguido por Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con +26,4 puntos; y en tercer lugar Jaime Méndez (San Miguel), con un saldo positivo de +26,2 puntos.

En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño en términos de diferencial de imagen son Gustavo Menéndez (Merlo), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de -17,8 puntos porcentuales; seguido por Lucas Ghi (Morón), con -14,9 puntos; y Julián Álvarez (Lanús), con un saldo de -12,7 puntos.

En relación con la variación respecto del mes anterior —comparando el diferencial de imagen de la medición previa con el de este mes—, el intendente que más creció fue Juan José Fabiani (Almirante Brown), con una mejora de +5,2 puntos porcentuales en su diferencial. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Gustavo Menéndez (Merlo), quien registró un descenso de -5,5 puntos.