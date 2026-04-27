San Justo: Una feroz entradera terminó con un delincuente abatido, otro detenido y un prófugo

Un delincuente murió y otro fue detenido tras una persecución que se inició luego de una entradera en una vivienda de la localidad de San Justo. La Fiscalía de La Matanza busca establecer si es verídica la declaración del policía, quien dijo que hubo un enfrentamiento armado.

El caso inició este lunes por la mañana cuando ladrones ingresaron al domicilio de Yanina Mabel Brisuela, de 46 años, situado en la calle Pasteur 4376. Tras el hecho, se dan a la fuga y en medio de la huida, personal del Comando de Patrullas Centro observó una actitud sospechosa de tres ocupantes de un auto Volkswagen Gol Trend, por lo que dieron inicio a un seguimiento.

En la intersección de las calles Perú y La Rioja, al estar cercados, los delincuentes abandonaron el vehículo y emprendieron la fuga a pie hasta que metros más adelante se subieron a un auto de Peugeot 207 negro, el cual colisionó.

🔴 ENFRENTAMIENTO FATAL TRAS UN ROBO Y PERSECUCIÓN EN SAN JUSTO



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Allí se logró la aprehensión de Joel Alexis Zelewski, de 24 años, mientras que los agentes policiales continuaron con el seguimiento de los otros masculinos a pie, momento en el que, según informaron, comenzó un enfrentamiento armado.

En el lugar hallaron con un disparo en el glúteo derecho a Kevin Igor Espinoza, de 26 años, quien llegó muerto al Hospital Dr. Alberto Balestrini.

La víctima del robo se acercó hasta el lugar donde se produzco el choque y reconoció sus pertenencias, las cuales fueron incautadas.

La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la UFIYJ temática de Homicidios de La Matanza, quien dispuso pericias por parte de la Policía Federal.

Hasta el momento no se tomó ninguna medida contra el policía Víctor Garay, pero se busca establecer si los delincuentes dispararon o atacó por la espalda. Acerca del tercer ladrón, se indicó que continúa prófugo y es buscado por los efectivos.