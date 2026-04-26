26/04/2026

La Matanza: Policía de civil mató a un motochorro e hirió a otro en un intento de asalto en Laferrere

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Un policía de la UTOI de La Matanza mató a un motochorro de 19 años e hirió a otro de 16 años, que fue detenido, tras un intento de robo.

El hecho ocurrió éste sábado entre las calles Varela y Ricardo Gutiérrez, de la localidad de Laferrere. El oficial, que salió ileso, estaba de franco y vestido de civil.

Al verse abordado por los ladrones, el efectivo dio la voz de alto. Sin embargo, los sujetos, lejos de deponer su actitud, empezaron a disparar. Usando su Bersa reglamentaria abatió a uno de ellos e hirió en el brazo izquierdo al segundo.

El menor de 16 herido fue trasladado al Hospital Balestrini. A priori, la Justicia caratuló la causa como tentativa de robo. Según trascendió, también incautaron el arma de fuego usada por uno de los imputados.

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