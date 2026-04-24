Morón e Ituzaingó: Allanamientos y un estudiante detenido, por amenazas en escuelas de la Zona Oeste

La policía de detuvo, en Ituzaingó, a un estudiante de 16 años que amenazó a sus compañeros de escuela en un grupo de Whatsapp. “Prepárense para los tiro mañana, mangas de HDP», escribió junto a una foto en la que se lo veía con un arma de fuego en mano.

El operativo, que estuvo a cargo de efectivos de la Departamental, el Grupo GAD y la Comisaría 2da de Morón, identificó al adolescente en su casa de Pasaje A 42, de Villa Udaondo.

En la vivienda secuestraron un arma de fuego tipo pistola de aire comprimido, un anillo dorado, tres celulares, una notebook y la gorra que tenía puesta el joven el día que hizo las amenazas. Quedó imputado por intimidación pública.

La rápida intervención de la policía se dio luego de que la directora del Instituto Brown de Haedo hiciera la denuncia el martes pasado.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón. Los allanamientos fueron aprobado por la jueza de Garantías del Joven de Morón, Karina de Luca.

#Morón “PREPÁRENSE PARA LOS TIROS MAÑANA, MANGAS DE HDP”: UN ALUMNO DE 16 AÑOS AMENAZÓ A LOS COMPAÑEROS DE SU ESCUELA, PUBLICÓ UN ESTADO DE WHATSAPP EN EL QUE SE MOSTRABA ARMADO Y LE SECUESTRARON UNA PISTOLA RÉPLICA



“Tiros para los que no me comparten pepitos ni auris en clase”,… pic.twitter.com/3hW3jZl555 — 24con (@24conurbano) April 24, 2026

Agreden a una directora en Ituzaingó

Por orden judicial, personal policial realizó allanamientos en dos domicilios, tras intimidaciones sufridas en la Escuela Secundaria N°6 de Ituzaingó. Familiares de uno de los alumnos agredieron físicamente a personal del colegio.

En la madrugada del jueves 23 de abril, el juzgado de Garantías del Joven ordenó dos allanamientos simultáneos en viviendas de las calles Maestra González al 1800 y Andalgalá al 1600, tras una denuncia de intimidación pública presentada contra dos alumnos de apenas 13 años.

En el domicilio de la calle Andalgalá, donde reside el joven vinculado a la difusión de videos intimidatorios, los efectivos encontraron un revólver calibre .22. El arma se encontraba desguazada, sin martillo ni cola de disparador, lo que la hacía inapta para el disparo. Se presume que es la misma pieza que el menor exhibía en las filmaciones difundidas.

La causa se divide en dos episodios. El primero involucra a un alumno que realizó una pintada en los baños del colegio con el mensaje: «30/4 tiroteo acá. No vengan». Tras ser identificado, la institución radicó una denuncia por amenazas.

El segundo hecho tuvo como protagonista a otro estudiante de 13 años, quien hizo circular un video por WhatsApp exhibiendo armas y una manopla de metal. La preocupación de sus propios compañeros permitió que las autoridades escolares intervinieran a tiempo; al requisar su mochila, efectivamente hallaron la manopla metálica en su poder.

La situación alcanzó su punto de tensión cuando dos empleadas del establecimiento se dirigieron a una de las viviendas para notificar la sanción pedagógica: el alumno pasaría a una modalidad virtual hasta resolver su situación.

Lejos de aceptar la medida, los familiares del menor reaccionaron con extrema violencia, insultando y golpeando a ambas trabajadoras. Este ataque generó la apertura de una segunda causa penal, esta vez en el fuero de mayores, por las agresiones sufridas por el personal docente en el ejercicio de sus funciones. Al tener 13 años, ambos son considerados inimputables. La causa se tramita en la Fiscalía Juvenil 1 de Morón, a cargo de Guillermo Rodríguez Rey.