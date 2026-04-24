24/04/2026

Albañiles redujeron, desnudaron y empalaron a motochorro, tras amenazar a una chica en Merlo

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Albañiles y vecinos redujeron a un motochorro que amenazó a una joven un cuchillo a una joven para robarle el celular, en Merlo.

El hecho ocurrió en el barrio Rivadavia, en la esquina de Domingo Sica y Lafayette, donde una mujer de 22 años fue amenazada en un intento de robo.

El atacante circulaba en motocicleta y abordó a la joven bajo amenazas con un arma blanca. Tras el robo intentó escapar, pero fue advertido por personas que estaban cerca: vecinos y albañiles de una obra próxima salieron a la calle y lograron alcanzarlo a los pocos metros.

La secuencia terminó con el sospechoso inmovilizado, desnudo y sometido hasta el arribo del personal policial. El sospechoso fue detenido e imputado.

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