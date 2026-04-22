En Isidro Casanova: A plena luz del día, matan a un policía que custodiaba la recaudación de un local

Un policía de 42 años, que custodiaba la recaudación de un comercio, fue asesinado de un disparo durante un robo producido este mediodía, en la localidad de Isidro Casanova.

Según el parte policial, se trata de Mauro Molina, que cumplía tareas particulares cuando un grupo de delincuentes se dirigió hasta una pollería ubicada sobre la Ruta 3, a pocos metros de la intersección con Marconi, adonde llegaron abordo de una camioneta Volkswagen Amarok gris.

En imágenes tomadas por cámaras de seguridad de un local vecino se puede ver cómo, por lo menos, dos malvivientes descendieron del rodado y se acercaron rápidamente al vehículo de recaudación que intentaron robar; forcejearon con la víctima y le dispararon. Molina quedó tendido en el suelo.

No obstante, los ladrones no pudieron hacerse de la camioneta y huyeron en la misma camioneta en la que llegaron. Por su parte, la víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por el lugar y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde finalmente falleció pese a la desesperadas maniobras de resucitación.