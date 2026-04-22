El hijo de la víctima desenterró el cuerpo: Detuvieron en Merlo al presunto femicida de Claypole

En un giro determinante para la investigación del crimen que conmocionó a la localidad de Claypole, la Policía detuvo este lunes en Merlo a Brian Leandro Lesta, de 30 años. Se trata del principal sospechoso del femicidio de Gisela Alejandra Ruocco, de 35 años, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio de su propia vivienda el pasado sábado.

La captura se produjo en la intersección de las calles Juncal y Balbí. El arresto fue posible gracias a un vecino que, tras reconocer a Lesta por las imágenes difundidas en los noticieros, dio aviso inmediato a las autoridades. Al ser interceptado por los efectivos policiales, el acusado no opuso resistencia.

La búsqueda de Lesta comenzó el 18 de abril, luego de una macabra escena protagonizada por el hijo menor de la víctima. El niño, en un intento desesperado por encontrar a su madre, decidió cavar en el patio de la casa ubicada en la calle Nardo al 5800. Para ello, le pidió una pala a un vecino que lo acompañó en la tarea.

Durante la excavación, tras remover una porción de tierra, visualizaron primero un trozo de tela y, poco después, lo que parecía ser un brazo humano. En ese momento, el menor reconoció a su madre y huyó corriendo hacia la casa de su abuela para pedir ayuda, mientras se alertaba al 911.

Tras el hallazgo, peritos de la Policía Científica y bomberos trabajaron durante varias horas para retirar el cuerpo. Los investigadores lograron secuestrar en el lugar el DNI de Lesta, lo que lo vinculó directamente con el hecho.

La causa fue caratulada como «homicidio agravado» y está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora. Tras su detención, la fiscalía solicitó el traslado urgente del sospechoso a sede judicial para que preste declaración indagatoria.

Por el momento, la justicia busca reconstruir la cronología exacta del crimen y determinar las circunstancias en las que se produjo el asesinato.