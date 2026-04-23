Morón: El HCD redujo la tasa de construcción de los edificios para vivienda de más de cuatro pisos

A cuatro meses de la última reforma fiscal-impositiva, el Concejo Deliberante de Morón aprobó por unanimidad una ordenanza que establece importantes rebajas en los derechos de construcción que se pagan por la construcción de edificios para viviendas. Fue a pedido de una decena de empresas constructoras y del Departamento Ejecutivo, que envió el anteproyecto al HCD, donde recogió elogios de los concejales libertarios y ácidas críticas del Nuevo Encuentro.

El pedido de «revisión de normas» fue presentado en la Municipalidad por una decena de empresas en diciembre, a días de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, pero no hubo consenso entonces dentro del oficialismo para bajar la carga impositiva sobre las grandes obras en altura. Pero en marzo el luquismo rompió el molde, con un bloque propio y un nuevo acuerdo con el FR que incluiría barrer de las comisiones de labor parlamentaria a los ediles del sabbatellismo.

Así se llegó a la sesión ordinaria de este jueves, con un dictamen sobre las bancas que no necesita ser refrendado por Asamblea, porque no establece ningún aumento. Al contrario. De acuerdo a la Ordenanza vigente, a partir del quinto piso se debe pagar un 20% más por los «derechos de construcción»; y escala, de 10 en 10, hasta el 80% a partir del décimo piso. Con la reforma, a partir del 5to se incrementará sólo un 10% por nivel, pero no en forma acumulativa.

«Es la primera vez que el Ejecutivo acepta una reforma impositiva que favorece a las empresas, ante la irracionalidad. Esto sirve para inspirar a los constructores, que no vayan a otros distrito. Estamos generando trabajo. Tendríamos que revisar toda la cuestión impositiva, por otros sectores que sufren la crisis económica y necesitan que el Municipio le saque la rodilla del pecho», dijo el concejal Ariel Aguilera del monobloque Todo por Argentina.

«Pensamos exactamente lo contrario. Pero vamos a votar positivamente para no poner palos en las ruedas», aclaró el sabbatellista Diego Spina. «No creemos en la idea liberal del derrame, o que bajando impuestos se atraen inversiones. Ojalá se así, pero esa teoría nunca tuvo éxito en Argentina. El Estado va perdiendo recursos con estas regulaciones».

El edil de UP dijo que «no queremos que esta falta de financiamiento la paguen los trabajadores municipales». «En diciembre no pudieron pagar las horas extras y salieron a decir que eran unos negros violentos (NdR: una protesta impidió la sesión por el Presupuesto 2026, que desde entones sigue sin fecha). Cuando no lleguen a pagar los aguilando, no digan que no lo dejamos gobernar. No queremos que se desfinancien los centros de salud. Están creando un área de barrido que depende de la Jefatura de Gabinete. van a mandar a empleados administrativos a barrer las calles. No nos echen la culpa cuando no puedan pagar los sueldos y avancen con los despidos», apuntó Spina.

El único orador por el bloque PJ-MDF fue el gastronómico Alfonso Martínez, quien se aferró al vaso medio lleno: «Las construcciones en altura están frenadas hace muchos años. Y no es casualidad que en su gran mayoría no superan los cinco pisos por este tema que vamos modificar, que es una tasa abusiva», sostuvo el hombre de la CGT local.