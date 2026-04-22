10 de Mayo: Carrera Mundialista de 5 y 10Km, a beneficio de los bomberos de Hurlingham
El próximo 10 de mayo, en su aniversario, los Bomberos Voluntarios de Hurlingham realizarán, junto con el Municipio, una media maratón con distintas modalidades de 10, 5 y 2km. Se encuentra abierta la inscripción online.
«El 10 de mayo se viene la Carrera Participativa Vamos Argentina 2026 y corremos en beneficio de los Bomberos Voluntarios de Hurlingham en su aniversario», informó el Municipio. La largada será a las 9hs en el Cuartel de Av. Roca 1797.
«Esta jornada nace con un propósito claro. unir a la comunidad a través del deporte y acompañar a quienes todos los días están listos para responder cuando la sirena suena», comunicó la asociación de bomberos.
Y agregó: «Además, la carrera será a total beneficio del cuartel, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro equipamiento y recursos operativos para continuar brindando un servicio eficiente y comprometido».